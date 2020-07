Светская хроника за пятницу

Джуд Беллингем прошел медобследование в Бирмингеме. Тиаго Алькантара уверен, что продолжит карьеру в "Ливерпуле". Кай Хаверц выбрал "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Полузащитник "Бирмингема" Джуд Беллингем уже прошел медицинское обследование в дортмундской "Боруссии". (Sky Sports)



Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара уверен в своем переходе в "Ливерпуль". (Daily Mirror)



Полузащитник Кай Хаверц решил, что хочет перейти в "Челси", однако "Байер" отпустит свою молодую звезду только после завершения кампании в Лиге Европы. (Kicker)



Главный тренер "Интера" Антонио Конте должен будет убедить свой клуб потратиться на 29-летнего полузащитника "Челси" Нголо Канте. (SempreInter)



Защитник Маркос Рохо не входит в планы "Манчестер Юнайтед". (Manchester Evening News)



Левый защитник "Аякса" Николас Тальяфико стал целью для "Манчестер Сити". (Sports Illustrated)



"Сити" согласовал условия личного контракта с вингером "Валенсии" Ферраном Торресом. (Eurosport)



"Тоттенхэм" заинтересован в нападающем "Лестера" Демарае Грее, у которого уже идет последний год по контракту. (The Times)



Южнокорейский защитник "Бэйцзин Гоань" Ким Мин Дже близок к переходу в "Тоттенхэм" за 15 миллионов фунтов. (TEAMtalk)



Защитник "Арсенала" Вильям Салиба не вернется в "Сент-Этьен" на финал Кубка Франции против ПСЖ. (Evening Standard)



"Вест Хэм" собирается продать полузащитника Фелипе Андерсона, даже если избежит вылета из Премьер-Лиги. (The Times)



"Эвертон" предложил 18 млн. фунтов за полузащитника "Саутгемптона" Пьер-Эмиля Хейбьерга. (The Telegraph)



"Бернли" и "Ньюкасл" интересуются защитником "Шеффилд Юнайтед" Крисом Бэшемом. (Daily Mail)



Другое



Полузащитник Танги Ндомбеле уже не сыграет за "Тоттенхэм" в этом сезоне из-за травмы колена. (Evening Standard)



Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье также может пропустить остаток сезона, поскольку вернулся во Францию, где был застрелен его брат. (Evening Standard)



"Интер" и "Ювентус" недовольны своими главными тренерами и присматриваются к экс-наставнику "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. (The Telegraph)



После минимальной победы над "Барнсли" в четверг "Лидс" оказался в одном очке от выхода в Премьер-Лигу. (Sky Sports)



Сразу несколько представителей Палаты общин призвали Премьер-Лигу заблокировать сделку с саудитами по "Ньюкаслу". (The Telegraph)



Клуб Чемпиошипа обсудят введения лимита в 25 млн. фунтов на зарплатную ведомость для каждого клуба за сезон. (Sky Sports)