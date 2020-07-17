Светская хроника за пятницу
Джуд Беллингем прошел медобследование в Бирмингеме. Тиаго Алькантара уверен, что продолжит карьеру в "Ливерпуле". Кай Хаверц выбрал "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
Полузащитник "Бирмингема" Джуд Беллингем уже прошел медицинское обследование в дортмундской "Боруссии". (Sky Sports)
Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара уверен в своем переходе в "Ливерпуль". (Daily Mirror)
Полузащитник Кай Хаверц решил, что хочет перейти в "Челси", однако "Байер" отпустит свою молодую звезду только после завершения кампании в Лиге Европы. (Kicker)
Главный тренер "Интера" Антонио Конте должен будет убедить свой клуб потратиться на 29-летнего полузащитника "Челси" Нголо Канте. (SempreInter)
Защитник Маркос Рохо не входит в планы "Манчестер Юнайтед". (Manchester Evening News)
Левый защитник "Аякса" Николас Тальяфико стал целью для "Манчестер Сити". (Sports Illustrated)
"Сити" согласовал условия личного контракта с вингером "Валенсии" Ферраном Торресом. (Eurosport)
"Тоттенхэм" заинтересован в нападающем "Лестера" Демарае Грее, у которого уже идет последний год по контракту. (The Times)
Южнокорейский защитник "Бэйцзин Гоань" Ким Мин Дже близок к переходу в "Тоттенхэм" за 15 миллионов фунтов. (TEAMtalk)
Защитник "Арсенала" Вильям Салиба не вернется в "Сент-Этьен" на финал Кубка Франции против ПСЖ. (Evening Standard)
"Вест Хэм" собирается продать полузащитника Фелипе Андерсона, даже если избежит вылета из Премьер-Лиги. (The Times)
"Эвертон" предложил 18 млн. фунтов за полузащитника "Саутгемптона" Пьер-Эмиля Хейбьерга. (The Telegraph)
"Бернли" и "Ньюкасл" интересуются защитником "Шеффилд Юнайтед" Крисом Бэшемом. (Daily Mail)
Другое
Полузащитник Танги Ндомбеле уже не сыграет за "Тоттенхэм" в этом сезоне из-за травмы колена. (Evening Standard)
Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье также может пропустить остаток сезона, поскольку вернулся во Францию, где был застрелен его брат. (Evening Standard)
"Интер" и "Ювентус" недовольны своими главными тренерами и присматриваются к экс-наставнику "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. (The Telegraph)
После минимальной победы над "Барнсли" в четверг "Лидс" оказался в одном очке от выхода в Премьер-Лигу. (Sky Sports)
Сразу несколько представителей Палаты общин призвали Премьер-Лигу заблокировать сделку с саудитами по "Ньюкаслу". (The Telegraph)
Клуб Чемпиошипа обсудят введения лимита в 25 млн. фунтов на зарплатную ведомость для каждого клуба за сезон. (Sky Sports)
17.07.2020 13:00
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ЦЕ ПЕРЕМОГА
На границе Украины и РФ СБУ задержала ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и бывшего замгендиректора харьковского завода им. Малышева Михаила Исаева.
Советский человек Исаев, рискуя свободой, пытался провезти на "вражескую территорию" 50 медалек "75 лет Великой Победы", предназначенных для советских ветеранов Харькова. Теперь Михаилу за эти сувениры грозит статья за распространение коммунистической символики.
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опять у додиев полон рот
Проведенный ESPN обзор решений VAR не позволяет заподозрить судей в фаворитизме в сторону команды Сульшера: у «Юнайтед» одинаковый коэффициент случаев, когда видеоассистент повлиял на исход того или иного эпизода, с «Брайтоном» (+7), а «Кристал Пэлас» идет почти на том же уровне (+5) – вряд ли «чайки» и «орлы» пользуются систематической помощью арбитров, в чем подозревают «Юнайтед».
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— Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что фанаты, скорее всего, смогут вернуться на стадионы страны в октябре.
«С октября мы намерены вернуть аудиторию на стадионы, безопасным для заражения коронавирусом способом».
это радует
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Как пишет журналист Sport Bild Кристиан Фальк, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил руководству клуба, что хочет видеть Тиаго в составе команды.
Тиаго, в свою очередь, хочет перейти в «Ливерпуль». Стороны уже договорились об условиях личного контракта, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
Единственная сложность в ходе переговоров – трансферная стоимость игрока. «Ливерпуль» готов заплатить за Тиаго 25 миллионов евро, однако «Бавария» хочет получить за него 40 миллионов евро, чтобы иметь возможность купить кого-то еще.
Ранее сообщалось, что Алькантара выставил на продажу свой дом в Мюнхене.
МС спит.
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Как только Канте перешёл в Челси, то сразу начал переходить в другие клубы. Куда он только не переходил: и в Реал и в ПСЖ и в Барселону. Вот сейчас в Интер переходит.
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Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара уверен в своем переходе в "Ливерпуль". (Daily Mirror)
Источник: http://fapl.ru/posts/79714/
вот это действительно топ человечек он один стоит хаверца вернера и зиеша. пенсов лохов опять развели тупорылые ебанаты как и их болельщики
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Брат и Брат-2 - только пробитые ватаны считают эту националистическую хуету хорошим кино.
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-деньги от ЛЧ = меньше бюджет + прочие трудности у конкурента, МЮ точно Челси в ЛЧ видеть не хочет. Лестер не хочет Чилуэлла отпускать в Челси + Роджерс ненавидит пенсов, по известным причинам.
100%, после побед в следующем туре, МЮ с лисами ничейку между собой сгоняют:))
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Была прекрасная возможность давным-давно подписать Тальяфико, но теперь Сити заберет этого добротного игрока.
Как же заемала медленность рук-ва в поисках защитников. Вот же, готовый вариант усиления и недорогой, но нет, надо упереться в середняка, за которого просят 80 млн
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https://sun6-14.userapi.com/c854024/v854024829/2543c2/Ylt0JRCNs_Q.jpg
вуаахахах
ну пенсы, ну короли)))
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Боссы интера недовольны конте и хотят поча??? Лол, но в юве поч норм будет. Лучше сарри уж точно. Поч заслужил на работу в топ клубе
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Вингер мадридского «Реала» Эден Азар стал лидером в голосовании на официальном сайта Ла Лиги на звание Игрока Года.
Журналист Маркос Рохтус считает, что это поклонники футбольного клуба «Челси» помогают бельгийцу хоть как-то засветиться в текущем сезоне.
«Если не игрой, то хотя бы с помощью поклонников «Челси» Эден Азар может в текущем сезоне заявить о себе. Это будет странно, если именно бельгиец получит эту награду», - заявил журналист.
Ехехе
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