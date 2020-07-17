Моуриньо: "Юнайтед" слегка везет"

Жозе Моуриньо Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо признал, что "Манчестер Юнайтед" "слегка везет", однако считает, что его бывший клуб заслуживает попасть в Лигу Чемпионов.

Накануне система VAR, закрывшая глаза на фол Виктора Линделефа в своей штрафной и отменившая гол в ворота Давида Де Хеа, помогла "Юнайтед" одержать победу 0:2 в гостях у "Кристал Пэлас".

Вместе с тем "Юнайтед" не знает поражений уже 19 матчей кряду во всех соревнованиях, а в заключительном туре Премьер-Лиги играет против "Лестера", с которым сейчас делит четвертое-пятое место, поэтому Моуриньо не может объяснить положение "красных дьяволов" одной удачей.

"Если "Манчестер Юнайтед" попадает в Лигу Чемпионов, то сделает это благодаря хорошей игре во второй половине сезона, а когда ты играешь хорошо, ты заслуживаешь выйти в Лигу Чемпионов".

"Кроме того, каждый знает, что им слегка везет — им везло больше, чем однажды, и у других такой удачи нет. Например, нам так не везет", — цитирует Моуриньо ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2020 20:30

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  1. ensiferum 17.07.2020 21:08 # ensiferum
    МЮ очень сильно везет в том, что Маур сейчас Тоттенхэм тренирует.

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  2. novocaine 17.07.2020 21:04 # novocaine
    найс вбрасывает:)

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  3. alexomck 17.07.2020 20:47 # alexomck
    Челси вообще на одном везении на 3 строчке идет, в реальности их место ниже Арсенала:)

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  4. smokekush 17.07.2020 20:33 # smokekush
    Ударьте моуру по бошке кирпичом плез

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  5. smokekush 17.07.2020 20:32 # smokekush
    Везёт тому кто везёт, тупой бездарь!

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