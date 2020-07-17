Моуриньо: "Юнайтед" слегка везет"
Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо признал, что "Манчестер Юнайтед" "слегка везет", однако считает, что его бывший клуб заслуживает попасть в Лигу Чемпионов.
Накануне система VAR, закрывшая глаза на фол Виктора Линделефа в своей штрафной и отменившая гол в ворота Давида Де Хеа, помогла "Юнайтед" одержать победу 0:2 в гостях у "Кристал Пэлас".
Вместе с тем "Юнайтед" не знает поражений уже 19 матчей кряду во всех соревнованиях, а в заключительном туре Премьер-Лиги играет против "Лестера", с которым сейчас делит четвертое-пятое место, поэтому Моуриньо не может объяснить положение "красных дьяволов" одной удачей.
"Если "Манчестер Юнайтед" попадает в Лигу Чемпионов, то сделает это благодаря хорошей игре во второй половине сезона, а когда ты играешь хорошо, ты заслуживаешь выйти в Лигу Чемпионов".
"Кроме того, каждый знает, что им слегка везет — им везло больше, чем однажды, и у других такой удачи нет. Например, нам так не везет", — цитирует Моуриньо ESPN.
17.07.2020 20:30
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Последние комментарии:
МЮ очень сильно везет в том, что Маур сейчас Тоттенхэм тренирует.
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найс вбрасывает:)
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Челси вообще на одном везении на 3 строчке идет, в реальности их место ниже Арсенала:)
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Ударьте моуру по бошке кирпичом плез
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Везёт тому кто везёт, тупой бездарь!
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