Моуриньо: "Юнайтед" слегка везет"

Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо признал, что "Манчестер Юнайтед" "слегка везет", однако считает, что его бывший клуб заслуживает попасть в Лигу Чемпионов.

Накануне система VAR, закрывшая глаза на фол Виктора Линделефа в своей штрафной и отменившая гол в ворота Давида Де Хеа, помогла "Юнайтед" одержать победу 0:2 в гостях у "Кристал Пэлас".



Вместе с тем "Юнайтед" не знает поражений уже 19 матчей кряду во всех соревнованиях, а в заключительном туре Премьер-Лиги играет против "Лестера", с которым сейчас делит четвертое-пятое место, поэтому Моуриньо не может объяснить положение "красных дьяволов" одной удачей.



"Если "Манчестер Юнайтед" попадает в Лигу Чемпионов, то сделает это благодаря хорошей игре во второй половине сезона, а когда ты играешь хорошо, ты заслуживаешь выйти в Лигу Чемпионов".



"Кроме того, каждый знает, что им слегка везет — им везло больше, чем однажды, и у других такой удачи нет. Например, нам так не везет", — цитирует Моуриньо ESPN.