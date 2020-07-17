Дафф рассказал, что "Челси" не был его приоритетом

Бывший вингер сборной Ирландии Дамьен Дафф признался, что перешел в "Челси" в 2003 году, потому что его не взяли в "Манчестер Юнайтед" или "Ливерпуль".

Дафф отыграл три сезона за "синих" после своего перехода из "Блэкберна", завоевав за это время два титула Премьер-Лиги и Кубок Лиги.



Однако "Челси" не был приоритетом Дамьена, который даже ездил на переговоры с экс-наставником "Манчестер Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном, но так и не смог перейти в клуб с богатой историей.



"У меня почти получилось с обоими клубами ("Юнайтед" и "Ливерпулем")".



"Я не уверен, какими были мои отступные в "Блэкберне". Возможно, 15 или 16 миллионов фунтов, но в итоге я ушел за 17 с чем-то миллионов. Возможно, для них это оказалось чересчур".



"Челси" никогда не был на моем радаре. В идеале я бы перешел в "Юнайтед" или "Ливерпуль". Это великие клубы с сильной ирландской связью".



"Я встречался с Алексом Фергюсоном и разговаривал с ним. Когда проводишь с ним время и разговариваешь о футболе, у тебя возникает желание играть за него. Думаю, я просто стоил слишком дорого, и в конце концов они нашли вингеров лучше, чем я".



"Я встречался с ним в доме у китмена. Думаю, Ферги все свои дела вел в доме у Альберта (Моргана). Альберт встретил меня в аэропорту и отвез на встречу".



"Я не произнес ни слова в течение двух-трех часов. Я все еще был ребенком, мне было 21 или 22. Я лишь таращился на них. Если я и говорил, это была какая-нибудь глупость".



"Моя мама заставила меня одень рубашку и галстук — вы же знаете ирландских матерей. Я был одет с иголочки. Наверное, я выглядел как придурок. Наверное, поэтому они и не купили меня", — цитирует Даффа Daily Mirror.