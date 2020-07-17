Дафф рассказал, что "Челси" не был его приоритетом

Дамьен Дафф Бывший вингер сборной Ирландии Дамьен Дафф признался, что перешел в "Челси" в 2003 году, потому что его не взяли в "Манчестер Юнайтед" или "Ливерпуль".

Дафф отыграл три сезона за "синих" после своего перехода из "Блэкберна", завоевав за это время два титула Премьер-Лиги и Кубок Лиги.

Однако "Челси" не был приоритетом Дамьена, который даже ездил на переговоры с экс-наставником "Манчестер Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном, но так и не смог перейти в клуб с богатой историей.

"У меня почти получилось с обоими клубами ("Юнайтед" и "Ливерпулем")".

"Я не уверен, какими были мои отступные в "Блэкберне". Возможно, 15 или 16 миллионов фунтов, но в итоге я ушел за 17 с чем-то миллионов. Возможно, для них это оказалось чересчур".

"Челси" никогда не был на моем радаре. В идеале я бы перешел в "Юнайтед" или "Ливерпуль". Это великие клубы с сильной ирландской связью".

"Я встречался с Алексом Фергюсоном и разговаривал с ним. Когда проводишь с ним время и разговариваешь о футболе, у тебя возникает желание играть за него. Думаю, я просто стоил слишком дорого, и в конце концов они нашли вингеров лучше, чем я".

"Я встречался с ним в доме у китмена. Думаю, Ферги все свои дела вел в доме у Альберта (Моргана). Альберт встретил меня в аэропорту и отвез на встречу".

"Я не произнес ни слова в течение двух-трех часов. Я все еще был ребенком, мне было 21 или 22. Я лишь таращился на них. Если я и говорил, это была какая-нибудь глупость".

"Моя мама заставила меня одень рубашку и галстук — вы же знаете ирландских матерей. Я был одет с иголочки. Наверное, я выглядел как придурок. Наверное, поэтому они и не купили меня", — цитирует Даффа Daily Mirror.


Метки Дафф, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2020 10:00

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  1. sterix009 17.07.2020 10:58 # sterix009
    Это у всех так

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  2. mikkiynwa 17.07.2020 10:49 # mikkiynwa
    Ору аххаахах

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  3. sexan 17.07.2020 10:32 # sexan
    Так говорит, как будто сожалеет.

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  4. slavik92 17.07.2020 10:30 # slavik92
    Не повезло, так не повезло конечно)

    Трофеев собрал бы поменьше, но зато в "великом клубе с ирландской связью поиграл бы".

    Как он вообще руки не опустил то. Большинство просто бросило бы футбол после такого.

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  5. sisyazavr 17.07.2020 10:19 # sisyazavr
    Классный чел. Выиграв 2 титула АПЛ за 3 года, он, пожалуй, не сильно расстроен

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  6. chr1s8rown 17.07.2020 10:13 # chr1s8rown
    2030 год
    Азар рассказал, что "Челси" не был его приоритетом

    Источник: http://fapl.ru/posts/79711/

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  7. sterlyad 17.07.2020 10:12 # sterlyad
    Повезло, а то сгнил бы в нашем ливерпуле.

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  8. alexomck 17.07.2020 10:10 # alexomck
    "Челси" никогда не был на моем радаре. В идеале я бы перешел в "Юнайтед" или "Ливерпуль". Это великие клубы с сильной ирландской связью".

    Источник: http://fapl.ru/posts/79711/


    Челси и раньше собирал тех от кого Пулька с МЮ отказались - традиции:))

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  9. danny949494 17.07.2020 10:07 # danny949494
    Зато создал историю другого великого клуба.

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