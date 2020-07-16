Тебас: "CAS мертв, а "Сити" тратит нефтедоллары"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас обрушился с критикой на "Манчестер Сити" и Спортивный арбитражный суд и пообещал доказать Хосепу Гвардиоле, что тот ошибается.

После оправдательного вердикта CAS в отношении "Сити" и заявления Тебаса о том, что суд в Лозанне нелегитимен для рассмотрения подобных дел, Гвардиола очень резко ответил своему соотечественнику.



Тебас не полез за словом в карман и произнес целую тираду о том, что CAS мертв, а "Сити" жульничает со спонсорскими контрактами и живет на нефтедоллары.



"Все мы знаем, что сделал "Сити". Когда УЕФА наложил на них санкции, это не стало сюрпризом для большинства людей из европейского футбола".



"Я не хочу сказать, что люди были рады, однако у тебя, по крайней мере, было ощущение торжества справедливости в отношении клубов, которыми владеют целые страны. Другой такой клуб — это ПСЖ".



"Сити" выступит в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, но не потому что они действовали правильно, а потому что CAS ошибся".



"Вообще-то, CAS оштрафовал их на 10 миллионов евро, и это не просто так. Насколько я понял, этот штраф за отказ содействовать расследованию УЕФА. С чего бы им это делать? Скрывал ли "Сити" документы?"



"Я бы хотел увидеть окончательную резолюцию CAS. Когда ее опубликуют и я прочитаю, я объясню Гвардиоле, почему я уверен в их вине. Они поступили плохо".



"CAS мертв. У меня были сомнения насчет CAS много лет — не только из-за этой резолюции, но также из-за многих других. Они поступают обратным образом от того, как следует. Там отсутствует прозрачность".



"Когда CAS отменил решение УЕФА, мы увидели протесты — со стороны Клоппа Моуриньо, — потому что все мы понимаем, что они пытаются найти способ обойти правила ФФП".



"За последние пять лет "Сити", наравне с ПСЖ, потратил больше всех. "Сити" покупал не за счет своих ресурсов, как это делал "Манчестер Юнайтед", используя доходы от телевидения или спонсоров. Они тратили нефедоллары — деньги, заработанные ОАЭ с продажи нефти".



"Принадлежащие государствам клубы из Европы делают, что пожелают. В случае с "Манчестер Сити" можно говорить о фиктивных спонсорах, фиктивном контракте по переименованию стадиона".



"Этихад" не стоит столько, сколько за него платят, и это создает опасную экономическую ситуацию для нас", — сообщил Тебас ESPN.