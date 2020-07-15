Рэшфорду присуждена докторская степень

22-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд станет самым молодым человеком, получившим докторскую степень от Университета Манчестера за свою кампанию против детской бедности.

Рэшфорд не терял время даром в течение тех трех месяцев, на которые был остановлен сезон Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса. Маркус и благотворительная организация FareShare собрали 20 миллионов фунтов в виде пожертвований на обеды людям с низким достатком — около 3.9 миллионов бедняков в стране смогли питаться каждую неделю благодаря Маркусу.



Также Рэшфорд вступил в неравную схватку с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном — и вышел из нее победителем, заставив власти страны продлить программу ваучеров на питание для 1.3 млн. школьников на все летние каникулы.



Эти достижения Рэшфорда, также проводящего свой лучший сезон в карьере на футбольном поле, не остались незамеченными обществом, и сегодня Университет Манчестера объявил о присуждении Маркусу своей высшей награды, которой ранее удостаивались легендарные сэр Алекс Фергюсон и сэр Бобби Чарльтон.



"Нам все еще предстоит многое сделать в борьбе с детской бедностью в этой стране, однако признание твоего родного города говорит о том, что мы движемся в правильном направлении", — цитирует доктора Рэшфорда BBC.