Рэшфорду присуждена докторская степень
22-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд станет самым молодым человеком, получившим докторскую степень от Университета Манчестера за свою кампанию против детской бедности.
Рэшфорд не терял время даром в течение тех трех месяцев, на которые был остановлен сезон Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса. Маркус и благотворительная организация FareShare собрали 20 миллионов фунтов в виде пожертвований на обеды людям с низким достатком — около 3.9 миллионов бедняков в стране смогли питаться каждую неделю благодаря Маркусу.
Также Рэшфорд вступил в неравную схватку с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном — и вышел из нее победителем, заставив власти страны продлить программу ваучеров на питание для 1.3 млн. школьников на все летние каникулы.
Эти достижения Рэшфорда, также проводящего свой лучший сезон в карьере на футбольном поле, не остались незамеченными обществом, и сегодня Университет Манчестера объявил о присуждении Маркусу своей высшей награды, которой ранее удостаивались легендарные сэр Алекс Фергюсон и сэр Бобби Чарльтон.
"Нам все еще предстоит многое сделать в борьбе с детской бедностью в этой стране, однако признание твоего родного города говорит о том, что мы движемся в правильном направлении", — цитирует доктора Рэшфорда BBC.
15.07.2020 12:00
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Сэр Бобби Чарльтон
Сэр Алекс Фергюсон
Доктор Рэшфорд
Есть чем похвастаться другим помойкам?
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Почётный опездол страны
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хороший человек Маркус Решфорд. только играет за неправильный клуб
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ну кто не согласен что это ванючая памойка с наёмными ублюдками
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у нас тоже кадыров академик
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