Гвардиола: "Мой президент недоволен мной"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что руководство клуба недовольно им в этом сезоне.

Этот сезон "Сити" начинал как действующий чемпион Премьер-Лиги, но защита титула не сложилась с самого начала — "Ливерпуль" сразу же задал такой высокий темп, который "горожане" поддержать не смогли.



Неприличное отставание от "Ливерпуля" вызвало недовольство президента "Сити" Халдуна Аль-Мубарака, насчет чего Гвардиола обмолвился, продолжая защищать свой клуб после оправдательного вердикта Спортивного арбитражного суда.



"Я люблю этот клуб. Люблю из-за людей, которые здесь есть и на которых я давно работаю. У нас есть своя история. Я не знаю, лучше она или хуже, но это неважно. Я люблю нашу историю. Мне нравится работать с людьми, с которыми я работаю".



"Когда мы что-нибудь делаем неправильно, я первым говорю, что мы должны извиниться или принять наказание. Но здесь не тот случай. Не тот случай".



"Я не хочу ни за что извиняться. Мне жаль, парни. "Манчестер Сити" не должен извиняться, потому что три независимых судьи — независимых! — решили, что мы все сделали правильно".



"Это ясно. Это более чем ясно. Поэтому, конечно, я буду защищать свой клуб — и я критичен к своему клубу. Когда мне что-нибудь не нравится, я говорю об этом своему президенту, но это происходит внутри".



"Мой президент недоволен мной. Мы финишируем в 21 или 23 очках позади "Ливерпуля". Он недоволен мной, но мы поговорим об этом внутри, чтобы постараться стать лучше в следующем сезоне. Убеждать в этом людей мы будем на футбольном поле, а если люди хотят нам что-нибудь сказать, пускай выходят и говорят в лицо, а не делают это за спиной", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.