"Сити" предложит новый контракт Гвардиоле

С облегчением выдохнув после положительного вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), теперь "Манчестер Сити" предложит новый контракт своему главному тренеру Хосепу Гвардиоле.

Возможное отлучение от Лиги Чемпионов создало неопределенность насчет будущего некоторых звезд "Сити" вроде Кевина Де Брюйне, а также Гвардиолы, чей действующий контракт истекает через 12 месяцев.



Однако сегодня CAS удовлетворил апелляцию клуба с "Этихад". Обвинения УЕФА насчет нарушений "горожанами" правил финансового фейр-плей не подтвердились.



Как сообщает Daily Mirror, теперь боссы "Сити" применят свое красноречие, чтобы уговорить зарабатывающего 20 миллионов фунтов в год Гвардиолу продлить сотрудничество.



Ключевым аргументом к новой сделке могут стать гарантии насчет трансферного бюджета. По информации The Guardian, клуб готов выделить Гвардиоле около 150 млн. фунтов на укрепление состава этим летом. Хосеп хотел бы купить центрального защитника, левого защитника и, возможно, нападающего.