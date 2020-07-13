"Сити" предложит новый контракт Гвардиоле

Хосеп Гвардиола С облегчением выдохнув после положительного вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), теперь "Манчестер Сити" предложит новый контракт своему главному тренеру Хосепу Гвардиоле.

Возможное отлучение от Лиги Чемпионов создало неопределенность насчет будущего некоторых звезд "Сити" вроде Кевина Де Брюйне, а также Гвардиолы, чей действующий контракт истекает через 12 месяцев.

Однако сегодня CAS удовлетворил апелляцию клуба с "Этихад". Обвинения УЕФА насчет нарушений "горожанами" правил финансового фейр-плей не подтвердились.

Как сообщает Daily Mirror, теперь боссы "Сити" применят свое красноречие, чтобы уговорить зарабатывающего 20 миллионов фунтов в год Гвардиолу продлить сотрудничество.

Ключевым аргументом к новой сделке могут стать гарантии насчет трансферного бюджета. По информации The Guardian, клуб готов выделить Гвардиоле около 150 млн. фунтов на укрепление состава этим летом. Хосеп хотел бы купить центрального защитника, левого защитника и, возможно, нападающего.


Метки Гвардиола, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 445

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gormartin 13.07.2020 20:40 # gormartin
    клуб готов выделить Гвардиоле около 150 млн. фунтов на укрепление состава этим летом

    Источник: http://fapl.ru/posts/79638/
    они что забыли ноль добавить, за меньшую сумму лысый разводила срать не сядет

    (ответить)

  2. scholes22 13.07.2020 20:38 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  3. trent 13.07.2020 20:36 # trent
    Норм, лучшие спецы должны работать в АПЛ. Едва ли любой другой чемп сможет предложить ему хоть какой-то вызов.

    (ответить)

  4. kukuruzzo 13.07.2020 20:10 # kukuruzzo
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  5. arhangel777 13.07.2020 20:02 # arhangel777
    Сам бог велел!
    C’mon City!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: