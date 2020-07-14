Коутиньо предложен "Арсеналу" и "Ньюкаслу"
"Барселона" предложила "Арсеналу" и "Ньюкаслу" забрать полузащитника Филиппе Коутиньо.
Возвращающийся из "Баварии" после сезона аренды Коутиньо не входит в долгосрочные планы "Барселоны". Более того, каталонский клуб хочет поскорее продать Филиппе, чтобы на вырученные деньги приобрести нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.
На "Ноу Камп" считают, что возвращение Коутиньо в Премьер-Лигу будет лучшим вариантом для всех сторон. У английских клубов по-прежнему есть деньги, несмотря на экономический кризис, а для Филиппе это шанс реабилитировать свою карьеру.
Как сообщает Goal, "Барселона" активно ищет покупателя на 28-летнего бразильца и уже установила контакт с "Арсеналом" и "Ньюкаслом". В худшем случае испанский гранд будет готов рассмотреть вариант с уходом экс-игрока "Ливерпуля" в аренду.
14.07.2020 20:00
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На "Ноу Камп" считают, что возвращение Коутиньо в Премьер-Лигу будет лучшим вариантом для всех сторон.
Источник: http://fapl.ru/posts/79660/
это ебланы с барсы уже за АПЛ будут решать гниды полосатые сепаратисты испанские, в жопу барсу в жопу
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Так спешил свалить из Ливерпуля, теперь квартирантом стал. Когда переходил в Барсу, переживал что клуб покинул самый топовый футболер, Молодцы что отпустили этого пиздюка. Пусть всю оставшиеся карьеру по арендам шляется. Жалеет наверное что покинул семейный клуб. С ним бы Ливерпуль выиграл бы ЛЧ-2018
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