Коутиньо предложен "Арсеналу" и "Ньюкаслу"

"Барселона" предложила "Арсеналу" и "Ньюкаслу" забрать полузащитника Филиппе Коутиньо.

Возвращающийся из "Баварии" после сезона аренды Коутиньо не входит в долгосрочные планы "Барселоны". Более того, каталонский клуб хочет поскорее продать Филиппе, чтобы на вырученные деньги приобрести нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.



На "Ноу Камп" считают, что возвращение Коутиньо в Премьер-Лигу будет лучшим вариантом для всех сторон. У английских клубов по-прежнему есть деньги, несмотря на экономический кризис, а для Филиппе это шанс реабилитировать свою карьеру.



Как сообщает Goal, "Барселона" активно ищет покупателя на 28-летнего бразильца и уже установила контакт с "Арсеналом" и "Ньюкаслом". В худшем случае испанский гранд будет готов рассмотреть вариант с уходом экс-игрока "Ливерпуля" в аренду.