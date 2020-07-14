Гвардиола прошелся по Тебасу

На своей пресс-конференции во вторник главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отдельно прошелся по президенту испанской Ла Лиги Хавьеру Тебасу.

Накануне Тебас, ярый сторонник финансового фейр-плей, усомнился в том, является ли Спортивный арбитражный суд подходящим органом, чтобы оспаривать там вынесенные УЕФА решения.



Столь резкие слова Тебаса вызвали соответствующую реакцию Гвардиолы, который посоветовал своему соотечественнику лучше присматривать за "Реалом", "Барселоной" и "Атлетико", к которым УЕФА и Ла Лига в прошлом были на удивление благосклонны при выявлении различных нарушений.



"Что касается этого парня, сеньора Тебаса, то он, должно быть, так сильно завидует Премьер-Лиге и английскому футболу".



"Насколько я вижу, он невероятный юрист. Поэтому в следующий раз мы, наверное, спросим его, в какой суд нам обращаться".



"Ему следует чуть больше переживать за Ла Лигу, пусть на этом и сосредоточится. Обычно для таких людей это идеальный вердикт, если он в их пользу — как мы наблюдали много раз в Испании. Но когда вердикт против них, это проблема".



"Да, сеньор Тебас, мы будем в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, поскольку то, что мы сделали, мы сделали правильно", — цитирует Гвардиолу The Independent.