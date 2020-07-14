Гвардиола прошелся по Тебасу
На своей пресс-конференции во вторник главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отдельно прошелся по президенту испанской Ла Лиги Хавьеру Тебасу.
Накануне Тебас, ярый сторонник финансового фейр-плей, усомнился в том, является ли Спортивный арбитражный суд подходящим органом, чтобы оспаривать там вынесенные УЕФА решения.
Столь резкие слова Тебаса вызвали соответствующую реакцию Гвардиолы, который посоветовал своему соотечественнику лучше присматривать за "Реалом", "Барселоной" и "Атлетико", к которым УЕФА и Ла Лига в прошлом были на удивление благосклонны при выявлении различных нарушений.
"Что касается этого парня, сеньора Тебаса, то он, должно быть, так сильно завидует Премьер-Лиге и английскому футболу".
"Насколько я вижу, он невероятный юрист. Поэтому в следующий раз мы, наверное, спросим его, в какой суд нам обращаться".
"Ему следует чуть больше переживать за Ла Лигу, пусть на этом и сосредоточится. Обычно для таких людей это идеальный вердикт, если он в их пользу — как мы наблюдали много раз в Испании. Но когда вердикт против них, это проблема".
"Да, сеньор Тебас, мы будем в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, поскольку то, что мы сделали, мы сделали правильно", — цитирует Гвардиолу The Independent.
14.07.2020 18:00
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Вот что интересно, все говорят о коррупции, но по сути, было два пути :
- оставить бан в силе и согласно доводам защиты Сити, банить ПСЖ и навести шороха во всех декларациях топ клубов Европы
- не начинать трогать этот улей
Что бы кто не говорил, адвокаты Сити свои бабки отработали
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Тут то гвардиола прав.
Забавно лишь то, что он наехал на родной клуб в том числе, где он легенда как игрок и как тренер.
Тут либо гвардиола ваще из ума выжил, либо он полный кретин
Хотя видимо мс неплохт ему башляет, что он уже даже такое рыгает в защиту мс. Наемник высшей пробы.
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