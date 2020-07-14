Семь вещей, что мы узнали в 35-м туре

35-й тур Премьер-Лиги обернулся осечками "Ливерпуля", "Челси", "Лестера" и "Манчестер Юнайтед", а "Норвич" попрощался с элитным дивизионом. Время подвести эти и другие итоги.





"Норвич" официально вылетел



Пара неплохих матчей на старте сезона, включая победу над "Манчестер Сити", заставила "Норвич" казаться сильнее, чем он есть на самом деле. Но пятый вылет "канареек" из Премьер-Лиги также оказался самым безоговорочным для клуба. Всего 21 очко после 35 игр, всего пять побед за сезон и ни одного набранного очка после определяющего рестарта.



Официально вылететь "Норвичу" помог Мичейл Антонио. Потрясающая форма форварда (а также полузащитника и защитника) "Вест Хэма" вывела команду Дэвида Мойеса на отличную позицию. Антонио забил четыре мяча в ворота "Норвича", выдав свой лучший и, возможно, важнейший матч в Премьер-Лиге. У "Вест Хэма" впереди домашние встречи с "Уотфордом" и "Астон Виллой", и в нынешней форме он выглядит сильнее всех конкурентов внизу таблицы.



"Норвич" привык возвращаться, но, скорее всего, это спустя какое-то время сделает уже другая команда с другим тренером.



"Уотфорд" делает шаг к спасению



На самом деле, "Вест Хэм" готовился праздновать уже в субботу, и параллельно с ним радовался "Уотфорд". Они еще не знали о будущих успеха "Борнмута" и "Астон Виллы", но те свою задачу выполнили. Команда Найджела Пирсона сделала это менее убедительно, но главное то, что, как и несколькими днями ранее с "Норвичем", она взяла три очка.



"Шершни" провалили первый тайм встречи с "Ньюкаслом". Команда Стива Брюса после "Манчестер Сити" ожидаемо вернулась к атакующему футболу и атаковала лучше хозяев "Викаридж Роуд". Но "Уотфорд" добавил в агрессии после перерыва, не делая ничего принципиально нового. Кико Фемения и Исмаила Сарр ускорились на правом фланге, и их нацеленность имело прямое отношение к камбэку "Уотфорда". Трой Дини сейчас не в форме для того, чтобы забивать с игры, но оба его удара с "точки" были убийственно сильными и точными.



"Уотфорд" просыпается, когда игроки добавляют в плане самоотдачи, но им наверняка предстоит выиграть еще раз, чтобы снять вопрос о выживании. "Астон Вилла" после победы над "Кристал Пэлас" готова составить конкуренцию.



"Ливерпуль" все-таки потерял очки дома



Последнее поражение команды Юргена Клоппа на своем поле в чемпионате случилось еще в апреле 2017, от "Кристал Пэлас". Последняя потеря очков — в январе прошлого года с "Лестером". Оформив чемпионство, "Ливерпуль" шел к тому, чтобы стать только второй в истории командой, выигравшей все домашние матчи чемпионата.



Это не выглядело проблемой после первого тайма с "Бернли". Хозяева забили раз, хотя должны были больше: в воротах "бордовых" вторую игру подряд блистал Ник Поуп. Если в матче с "Виллой" неделю назад "Ливерпуль" не мог отыскать в себе мотивацию до перерыва, то теперь чемпионы просели во втором тайме. У "Бернли" стало получаться больше в плане контратак, а сразу после паузы на водопой в середине тайма Джей Родригес сравнял счет. И самое странное то, что по итогу именно "Бернли" был ближе к победе. Вернувшийся после тяжелой травмы Гудмундссон запустил мяч в перекладину за несколько минут до конца.



"Бернли" продолжает приятно радовать в концовке сезона. "Ливерпуль" не так убедителен, и теперь просели его шансы на рекордное количество очков. Чтобы побить "сотню" "Манчестер Сити", команде Клоппа нужно выиграть все оставшиеся встречи. А сейчас мерсисайдцы явно не готовы играть их с полной самоотдачей, и тот же "Арсенал" в мид-уик будет рад этим воспользоваться.



"Шеффилд Юнайтед" идет в Европу



Если команда Криса Уайлдера взялась за дело, то ее должно хватить до конца чемпионата. После неудачного рестарта "клинки" опровергли мнение о том, что для них чемпионат закончился. "Шеффилд Юнайтед" хочет в Европу, и вот уже третью домашнюю игру кряду бьет тех, у кого аналогичные желания.



3:1 с "Тоттенхэмом", 1:0 с "Вулверхэмптоном", а теперь 3:0 с "Челси". Команда Фрэнка Лэмпарда, по идее, была сильнейшим из этих оппонентов. Но с ней "клинки" справились особенно убедительно. Дэвид Макголдрик забил свой долгожданный мяч в Премьер-Лиге, а после гола Оли Макберни отличился еще раз. И "Челси", который даже не был близок к ответу, повезло, что Лис Муссе не довел счет до унизительного в конце встречи.



Эта победа подняла "Шеффилд Юнайтед" на шестую строчку в таблице, которая даст право выступать в Лиге Европы. Еще одно поражение "Челси" поставило под удар шансы "синих" на попадание в Лигу Чемпионов.



Моуриньо выиграл свое первое дерби в "Тоттенхэме"



Нынешний сезон точно не назвать успешным для "Арсенала" и "Тоттенхэма". Смена тренера в середине кампании говорит о многом, но и после нее совершить стремительный рывок командам не удалось. Все надежды переносятся на следующий сезон Премьер-Лиги. В этом у "Тоттенхэма" и "Арсенала" оставалась борьба за место в зоне Лиги Европы, а также само дерби — первое для обоих менеджеров.



Жозе Моуриньо старые трюки временами подводят, но он по-прежнему знает, как побеждать "Арсенал". Самый удобный из больших соперников португальца теперь дался ему в "Тоттенхэме". "Шпоры" до перерыва ответили на гол Лакасетта голом Сона, а во втором тайме Алдервейрелд принес им победу ударом головой. У "Тоттенхэма" были разные отрезки в этом поединке, но в итоге хозяева нанесли больше ударов по воротам и создали больше голевых моментов.



Микель Артета был уверен, что преимущество во владении мячом говорило о превосходстве его команды. Моуриньо мог указывать на табло. Первая победа в дерби Северного Лондона досталась ему, но никто не имеет понятия, сколько эти наставники проведут очных встреч в Северном Лондоне.



"Лестер" может остаться без Лиги Чемпионов



Плохие новости для "Лестера", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" пришли в понедельник. Апелляция "Манчестер Сити" удовлетворена, и в следующем году "горожане" снова выступят в Лиге Чемпионов. Пятой команде в таблице достанется только Лига Европы, и тревожнее всех стало "Лестеру". Его позиции были наиболее прочными, в какой-то момент — почти непоколебимыми. Но "лисы" находятся в удручающей форме в 2020 году, и своей низшей отметки они достигли как раз в воскресенье.



"Борнмут" готовился вылетать после первого тайма, в котором ничем не ответил на единственный гол Джейми Варди. Эдди Хау сделал тактические изменения и попытался вдохновить команду в перерыве, как это делал десятки раз по ходу нынешнего сезона. Верил ли он сам в такой поворот? Но внезапно футболисты "Лестера" включили режим самоуничтожения в обороне, итогом которого стали четыре мяча в ворота Каспера Шмейхеля. Причем, начал это сам капитан "лис", хотя "лучшим" во всей этой истории был Чаглар Сеюнджю с его красной карточкой.



Удивительным образом "Борнмут" вернул себе шансы, а Доминик Соланке спустя полтора года в клубе забил свои первые голы в Премьер-Лиге. "Лестер" остался четвертым лишь благодаря разнице мячей. Против него не только форма, но и календарь. Что ждет "лис" на финише? "Шеффилд Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Если "Лестер" протянет до конца, то его домашний поединок с МЮ станет кульминацией сезона.



"Манчестер Юнайтед" не воспользовался шансом



После поражений "Челси" и "Лестера" у "Манчестер Юнайтед" была возможность совершить рывок с пятой позиции на третью. После нескольких побед с крупным счетом МЮ мог считать следующие три очка едва ли не формальностью. Одна проблема — на "Олд Траффорд" приехал "Саутгемптон".



По идее, "святые" должны сейчас раздавать очки, наигрывая молодежь, но команда Ральфа Хазенхюттля очень мотивирована и переживает лучший период в сезоне. Летом у нее было три победы в пяти матчах, включая успех в игре с "Манчестер Сити". Не забываем также о том, что "святые" имеют один из лучших выездных показателей на протяжении всего сезона.



Все эти опасения по поводу соперника подтвердились. МЮ отреагировал на первый гол "Саутгемптона", но все равно не удержал результат. Настойчивость команды Хазенхюттля, которую не объяснять турнирной ситуацией, привела к голу Обафеми, вырвавшего для гостей ничью. "Юнайтед" упустил шанс стать третьим и остался на пятой строке. Которая теперь уже точно не даст права сыграть в Лиге Чемпионов.



Иван Громиков, специально для FAPL.ru