Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола потребовал извинений от УЕФА после оправдательного вердикта Спортивного арбитражного суда.

Накануне CAS удовлетворил апелляцию "горожан", объявив, что предъявленные УЕФА обвинения в отношении "Сити" "не подтвердились или истекли по сроку давности".



"Сити" с самого начала настаивал на своей невиновности, поэтому теперь Гвардиола хочет сатисфакции. Также Хосеп критикует соперничающие клубы, которые лишь нагнетали обстановку, желая устранить конкурента.



"Перед нами должны извиниться".



"Если бы мы сделали что-нибудь неправильно, мы бы приняли решение. Однако у нас есть право защищать себя, если мы верим, что поступили правильно. Три независимых судьи сказали это".



"Вчера был хороший день для футбола, потому что мы играем по тем же правилам финансового фейр-плей, что и все клубы в Европе. Люди говорили, что мы жульничаем и лжем, и очень часто никакой презумпции невиновности не наблюдалось".



"Клуб всю свою историю старался выступать как можно лучше на футбольном поле. То, чего мы добились за последнее десятилетие, мы добились на поле".



"Элитные клубы должны понять, что мы заслуживаем быть здесь. Мы хотим выходить на поле и соперничать с ними. Мы заслуживаем становиться сильнее год за годом. У нас в клубе работают невероятные люди, заставляя фанатов испытывать гордость".



"Мы не должны просить у них разрешения быть здесь — мы заслуживаем быть здесь. Когда мы проигрываем, я жду руку своего соперника и поздравляю с победой".



"Парни, смиритесь. Если вы не согласны, постучитесь к нашему президенту или исполнительному директору и поговорите. Не нужно делать это тайком, шепотом, как это делают шесть, семь, восемь, девять клубов. Выходите на поле и выясняйте отношения там. Вперед".



"Мы инвестируем кучу денег, как и многие клубы. Но мы делаем это правильно — иначе бы нас дисквалифицировали. Нас не дисквалифицировали, потому что мы соблюдали правила ФФП", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.