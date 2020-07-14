Гвардиола потребовал извинений от УЕФА
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола потребовал извинений от УЕФА после оправдательного вердикта Спортивного арбитражного суда.
Накануне CAS удовлетворил апелляцию "горожан", объявив, что предъявленные УЕФА обвинения в отношении "Сити" "не подтвердились или истекли по сроку давности".
"Сити" с самого начала настаивал на своей невиновности, поэтому теперь Гвардиола хочет сатисфакции. Также Хосеп критикует соперничающие клубы, которые лишь нагнетали обстановку, желая устранить конкурента.
"Перед нами должны извиниться".
"Если бы мы сделали что-нибудь неправильно, мы бы приняли решение. Однако у нас есть право защищать себя, если мы верим, что поступили правильно. Три независимых судьи сказали это".
"Вчера был хороший день для футбола, потому что мы играем по тем же правилам финансового фейр-плей, что и все клубы в Европе. Люди говорили, что мы жульничаем и лжем, и очень часто никакой презумпции невиновности не наблюдалось".
"Клуб всю свою историю старался выступать как можно лучше на футбольном поле. То, чего мы добились за последнее десятилетие, мы добились на поле".
"Элитные клубы должны понять, что мы заслуживаем быть здесь. Мы хотим выходить на поле и соперничать с ними. Мы заслуживаем становиться сильнее год за годом. У нас в клубе работают невероятные люди, заставляя фанатов испытывать гордость".
"Мы не должны просить у них разрешения быть здесь — мы заслуживаем быть здесь. Когда мы проигрываем, я жду руку своего соперника и поздравляю с победой".
"Парни, смиритесь. Если вы не согласны, постучитесь к нашему президенту или исполнительному директору и поговорите. Не нужно делать это тайком, шепотом, как это делают шесть, семь, восемь, девять клубов. Выходите на поле и выясняйте отношения там. Вперед".
"Мы инвестируем кучу денег, как и многие клубы. Но мы делаем это правильно — иначе бы нас дисквалифицировали. Нас не дисквалифицировали, потому что мы соблюдали правила ФФП", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
14.07.2020 17:00
Просмотров: 1157
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
шел бы ты в жопу писька арабского верблюда скажи спасибо что на этом дело закрыли
(ответить)
Лучшее фото
(ответить)
12.03.2019 17:46 # удалить
mc-od
Максимум все закончится штрафом. И то только для того чтобы спасти лицо футбольным чинушам. Сумма штрафа будет в районе 5-7 миллионов евро. Скриньте.))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
Источник: http://fapl.ru/posts/69376/?c=1
Как я и предсказывал, вся эта эпопея с санкциями против КОРОЛЕЙ завершилась жалким штрафом. Фейерверком от подрывов "сами знаете чего" у "сами знаете кого" доволен.))
И да, самое время продлить контракты Куна и "лысого шорлотана", годиков на 2-3. Кароч, просто ЦАРИ! Go KPACUBO! Скриньте.))
(ответить)
обнаглевший тип
(ответить)
Фото топ :)
(ответить)
вуахаха
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Ахахааа...
(ответить)
а штраф тогда за что, пидoрас ты штопаный?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий