"Лестер" или МЮ могут не попасть в Лигу Чемпионов, финишировав на четвертом месте

Неманья Матич и Джеймс Мэддисон В этом сезоне все еще возможен сценарий, при котором даже четвертая команда Премьер-Лига не попадет в Лигу Чемпионов.

Накануне Спортивный арбитражный суд вернул "Манчестер Сити" право участвовать в Лиге Чемпионов. Это означает, что пятая команда Премьер-Лиги попадет только в Лигу Европы.

Однако в Лигу Европы может отправиться и команда, которая финиширует в Премьер-Лиге четвертой, хотя этот сценарий выглядит крайне маловероятным, сообщает Daily Star.

Для реализации этого фантастического сценария "Челси", имеющий дефицит в три гола после первого матча 1/8 финала против "Баварии", должен выиграть Лигу Чемпионов, а "Вулверхэмптон" — Лигу Европы.

При таком раскладе в Лигу Чемпионов на будущий сезон отправятся "Ливерпуль", "Сити", "Челси", "Вулверхэптон" и третья команда Премьер-Лиги (если это будет не "Челси" или "Вулверхэмптон"), поскольку количество путевок в элитный европейский турнир от одной страны ограничено пятью.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" или "Лестер", финишировав на четвертой строчке, могут остаться без Лиги Чемпионов.


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2020 10:00

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  1. januzaj00 14.07.2020 10:34 # januzaj00
    кееееек, тупо корм

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  2. manutd-20champ 14.07.2020 10:28 # manutd-20champ
    аахххаахххааа, клуб пидарасов возьмёт ЛЧ.

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  3. scholes22 14.07.2020 10:18 # scholes22
    Ор выше гор

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  4. sausage 14.07.2020 10:10 # sausage
    Норм Дейли стар прикармливает.

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