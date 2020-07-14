"Лестер" или МЮ могут не попасть в Лигу Чемпионов, финишировав на четвертом месте
В этом сезоне все еще возможен сценарий, при котором даже четвертая команда Премьер-Лига не попадет в Лигу Чемпионов.
Накануне Спортивный арбитражный суд вернул "Манчестер Сити" право участвовать в Лиге Чемпионов. Это означает, что пятая команда Премьер-Лиги попадет только в Лигу Европы.
Однако в Лигу Европы может отправиться и команда, которая финиширует в Премьер-Лиге четвертой, хотя этот сценарий выглядит крайне маловероятным, сообщает Daily Star.
Для реализации этого фантастического сценария "Челси", имеющий дефицит в три гола после первого матча 1/8 финала против "Баварии", должен выиграть Лигу Чемпионов, а "Вулверхэмптон" — Лигу Европы.
При таком раскладе в Лигу Чемпионов на будущий сезон отправятся "Ливерпуль", "Сити", "Челси", "Вулверхэптон" и третья команда Премьер-Лиги (если это будет не "Челси" или "Вулверхэмптон"), поскольку количество путевок в элитный европейский турнир от одной страны ограничено пятью.
Таким образом, "Манчестер Юнайтед" или "Лестер", финишировав на четвертой строчке, могут остаться без Лиги Чемпионов.
14.07.2020 10:00
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