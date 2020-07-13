CAS снял дисквалификацию с "Манчестер Сити"

Спортивный арбитражный суд (CAS) восстановил право "Манчестер Сити" участвовать в Лиге Чемпионов, удовлетворив апелляцию клуба с "Этихад".

Напомним, "Сити" обратился в Лозанну после того, как в феврале УЕФА отстранил "горожан" от еврокубков на два сезона и оштрафовал на 25 миллионов фунтов за нарушения правил финансового фейр-плей.



Тогда же последовали взаимные обвинения. "Сити" жаловался, что УЕФА с самого начала был предвзят, а УЕФА указывал на нежелание "Сити" содействовать расследованию.



Так или иначе, но конфликтующие стороны рассудил CAS, сегодня огласив свое решение, которое более чем порадовало английский клуб.



Дисквалификация "Сити" была полностью снята, а штраф уменьшен в три раза — до 10 млн. евро (9 млн. фунтов). Эту сумму "горожане" как раз заплатят за нежелание сотрудничать со следствием.



CAS также сообщает, что большинство нарушений, которые "горожанам" вменял УЕФА, либо не подтвердились, либо истекли по сроку давности, поэтому применять такую серьезную меру, как отстранение от еврокубков, было неуместно со стороны следственной палаты независимого органа финансового контроля УЕФА (CFCB).



Поскольку в минувший уикенд "Сити" гарантировал себе второе место в Премьер-Лиге, то теперь вакантными остаются только две путевки от Англии в Лигу Чемпионов, за которые пойдет ожесточенная борьба в остатке сезона. Финишировавшая пятой команда попадет только в Лигу Европы.