CAS снял дисквалификацию с "Манчестер Сити"
Спортивный арбитражный суд (CAS) восстановил право "Манчестер Сити" участвовать в Лиге Чемпионов, удовлетворив апелляцию клуба с "Этихад".
Напомним, "Сити" обратился в Лозанну после того, как в феврале УЕФА отстранил "горожан" от еврокубков на два сезона и оштрафовал на 25 миллионов фунтов за нарушения правил финансового фейр-плей.
Тогда же последовали взаимные обвинения. "Сити" жаловался, что УЕФА с самого начала был предвзят, а УЕФА указывал на нежелание "Сити" содействовать расследованию.
Так или иначе, но конфликтующие стороны рассудил CAS, сегодня огласив свое решение, которое более чем порадовало английский клуб.
Дисквалификация "Сити" была полностью снята, а штраф уменьшен в три раза — до 10 млн. евро (9 млн. фунтов). Эту сумму "горожане" как раз заплатят за нежелание сотрудничать со следствием.
CAS также сообщает, что большинство нарушений, которые "горожанам" вменял УЕФА, либо не подтвердились, либо истекли по сроку давности, поэтому применять такую серьезную меру, как отстранение от еврокубков, было неуместно со стороны следственной палаты независимого органа финансового контроля УЕФА (CFCB).
Поскольку в минувший уикенд "Сити" гарантировал себе второе место в Премьер-Лиге, то теперь вакантными остаются только две путевки от Англии в Лигу Чемпионов, за которые пойдет ожесточенная борьба в остатке сезона. Финишировавшая пятой команда попадет только в Лигу Европы.
13.07.2020 11:40
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Последние комментарии:
Жиденько уефа обкакались. Все дело, скорее всего, в двойных стандартах, по их лояльному отношению к псж.
А так уефа надо показать яйца и начать вводить потолок зп, это спасет этот спорт.
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После этой истории ещё больше уважаешь Клоппа. Контрацептивы всё качают и качают из цистерны, а он с трентами им 20+ очков привозит. Качайте дальше, так сказать.
(ответить)
Еще скоро Ефремову условный срок дадут
(ответить)
В общем главный вывод сего - мс и псж главные злодеи футбола. Классические мажоры, которые куй ложили на закон и при надобности башлянут, чтобы избежать ответственности за содеяное.
(ответить)
Еще забавно, что мс отказались сотрудничать со следствием, что кагбэ намекает, что боятся, а значит все далеко не чисто... Но тем не менее... Нарушения истекли по сроку давности... Гыыыы.... Нормальный такой аргумент. Типа ты убил человека, но это было 5 лет назад... Оправдан!
(ответить)
Нормально так горят сраки портовых хуесосов и пенсов! Казалось бы почему, по идее должны гореть скамы сильнее, но не тут то было портовые вы6лядки просто прорывают дно)) ору с хуесосов ахахахвххвхвхаха))
(ответить)
Бабло все решает, даже не верится, что большой клуб могут отстранить от еврокубков
(ответить)
КОРОЛИ!!!!!!!!
(ответить)
Ну зато лестер в лч не увидим, уже профит)
(ответить)
Новость о сите, а отписываются пенсы, колбасники и скумы.
Классека.
(ответить)
13.07.2020 11:55 #
imf-tau
... У кого бабло есть его все равно тратит, у кого его нет просто сидит и сосет в углу.
Источник: http://fapl.ru/posts/79629/?c=1
именно так жизнь и устроена. еще один все понял
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Нормально так УЕФА лоханулись. У Сити будет "зуб" на уефа.. и другие клубы, не сильно довольны тем, что можно крутить это ффп на одном месте. Короче, выстрел себе в ногу.
* Супер-лига ФИФА вошла в чат *
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Пись пись на рот соляна)))
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Ну заебись. Трансфер Кристенсена 2012 года не считался нарушением с истекшим сроком давности, зато постоянные махинации Сити с контрактами от Этихада таковыми являются.
П - последовательность. Надеюсь к этом десятилетии эти сраные ФИФА и УЕФА снесут к ебени матери
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ПСЖ ведь тоже нах послали ФФП.
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Зачем тогда ФФП?
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Позорное решение,но никто не удивлен я думаю
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напоминаю для всех новоприбывших безвиз живет в одном из гаражных кооперативов Киева, он сам признался, что жить больше негде папа с мамой его выгнали, а гараж достался от дедушки. Короче еблан сделал какой никакой ремонт в гараже по его словам и провел инет и живет на пособие, у него 2 группа что то связано с со слабоумием. Как оказалось позже он приютил беженку с Туркмении scholes22 которая зарабатывает на трассах под Киевом и иногда у него ночует thegodfather, что они там троем делают можно только загадывать и это все не придуманно мною все со слов безвиза
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Тут у Сити включились лучшие адвокаты мира( их наверное больше 20) и админ.ресурс. Не и не забудьте про взятки, подарки, связи.
У всех есть своя цена
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Кто-бы сомневался
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