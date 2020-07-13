CAS снял дисквалификацию с "Манчестер Сити"

Хосеп Гвардиола Спортивный арбитражный суд (CAS) восстановил право "Манчестер Сити" участвовать в Лиге Чемпионов, удовлетворив апелляцию клуба с "Этихад".

Напомним, "Сити" обратился в Лозанну после того, как в феврале УЕФА отстранил "горожан" от еврокубков на два сезона и оштрафовал на 25 миллионов фунтов за нарушения правил финансового фейр-плей.

Тогда же последовали взаимные обвинения. "Сити" жаловался, что УЕФА с самого начала был предвзят, а УЕФА указывал на нежелание "Сити" содействовать расследованию.

Так или иначе, но конфликтующие стороны рассудил CAS, сегодня огласив свое решение, которое более чем порадовало английский клуб.

Дисквалификация "Сити" была полностью снята, а штраф уменьшен в три раза — до 10 млн. евро (9 млн. фунтов). Эту сумму "горожане" как раз заплатят за нежелание сотрудничать со следствием.

CAS также сообщает, что большинство нарушений, которые "горожанам" вменял УЕФА, либо не подтвердились, либо истекли по сроку давности, поэтому применять такую серьезную меру, как отстранение от еврокубков, было неуместно со стороны следственной палаты независимого органа финансового контроля УЕФА (CFCB).

Поскольку в минувший уикенд "Сити" гарантировал себе второе место в Премьер-Лиге, то теперь вакантными остаются только две путевки от Англии в Лигу Чемпионов, за которые пойдет ожесточенная борьба в остатке сезона. Финишировавшая пятой команда попадет только в Лигу Европы.


Метки CAS, Манчестер Сити, УЕФА, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2020 11:40

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 13.07.2020 12:29 # gerrard08
    Жиденько уефа обкакались. Все дело, скорее всего, в двойных стандартах, по их лояльному отношению к псж.
    А так уефа надо показать яйца и начать вводить потолок зп, это спасет этот спорт.

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  2. yurgen 13.07.2020 12:25 # yurgen
    После этой истории ещё больше уважаешь Клоппа. Контрацептивы всё качают и качают из цистерны, а он с трентами им 20+ очков привозит. Качайте дальше, так сказать.

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  3. dragonishka 13.07.2020 12:23 # dragonishka
    Еще скоро Ефремову условный срок дадут

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  4. thegodfather 13.07.2020 12:21 # thegodfather
    В общем главный вывод сего - мс и псж главные злодеи футбола. Классические мажоры, которые куй ложили на закон и при надобности башлянут, чтобы избежать ответственности за содеяное.

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  5. thegodfather 13.07.2020 12:16 # thegodfather
    Еще забавно, что мс отказались сотрудничать со следствием, что кагбэ намекает, что боятся, а значит все далеко не чисто... Но тем не менее... Нарушения истекли по сроку давности... Гыыыы.... Нормальный такой аргумент. Типа ты убил человека, но это было 5 лет назад... Оправдан!

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  6. scholes22 13.07.2020 12:14 # scholes22
    Нормально так горят сраки портовых хуесосов и пенсов! Казалось бы почему, по идее должны гореть скамы сильнее, но не тут то было портовые вы6лядки просто прорывают дно)) ору с хуесосов ахахахвххвхвхаха))

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  7. dragonishka 13.07.2020 12:14 # dragonishka
    Бабло все решает, даже не верится, что большой клуб могут отстранить от еврокубков

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  8. gandalf 13.07.2020 12:13 # gandalf
    КОРОЛИ!!!!!!!!

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  9. thegodfather 13.07.2020 12:11 # thegodfather
    Ну зато лестер в лч не увидим, уже профит)

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  10. thegodfather 13.07.2020 12:10 # thegodfather
    Новость о сите, а отписываются пенсы, колбасники и скумы.
    Классека.

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  11. superperez101 13.07.2020 12:08 # superperez101
    13.07.2020 11:55 #
    imf-tau

    ... У кого бабло есть его все равно тратит, у кого его нет просто сидит и сосет в углу.

    Источник: http://fapl.ru/posts/79629/?c=1

    именно так жизнь и устроена. еще один все понял

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  12. lfc-krr 13.07.2020 12:06 # lfc-krr
    Нормально так УЕФА лоханулись. У Сити будет "зуб" на уефа.. и другие клубы, не сильно довольны тем, что можно крутить это ффп на одном месте. Короче, выстрел себе в ногу.

    * Супер-лига ФИФА вошла в чат *

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  13. k-pop 13.07.2020 12:03 # k-pop
    Пись пись на рот соляна)))

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  14. farot 13.07.2020 12:01 # farot
    Ну заебись. Трансфер Кристенсена 2012 года не считался нарушением с истекшим сроком давности, зато постоянные махинации Сити с контрактами от Этихада таковыми являются.

    П - последовательность. Надеюсь к этом десятилетии эти сраные ФИФА и УЕФА снесут к ебени матери

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  15. xah 13.07.2020 12:01 # xah
    ПСЖ ведь тоже нах послали ФФП.

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  16. rj1992 13.07.2020 11:59 # rj1992
    Зачем тогда ФФП?

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  17. liverbro 13.07.2020 11:59 # liverbro
    Позорное решение,но никто не удивлен я думаю

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  18. gormartin 13.07.2020 11:59 # gormartin
    напоминаю для всех новоприбывших безвиз живет в одном из гаражных кооперативов Киева, он сам признался, что жить больше негде папа с мамой его выгнали, а гараж достался от дедушки. Короче еблан сделал какой никакой ремонт в гараже по его словам и провел инет и живет на пособие, у него 2 группа что то связано с со слабоумием. Как оказалось позже он приютил беженку с Туркмении scholes22 которая зарабатывает на трассах под Киевом и иногда у него ночует thegodfather, что они там троем делают можно только загадывать и это все не придуманно мною все со слов безвизаПользователь получил предупреждение

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  19. xah 13.07.2020 11:59 # xah
    Тут у Сити включились лучшие адвокаты мира( их наверное больше 20) и админ.ресурс. Не и не забудьте про взятки, подарки, связи.

    У всех есть своя цена

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  20. nikitoid 13.07.2020 11:58 # nikitoid
    Кто-бы сомневался

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