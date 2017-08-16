Нагельсманн: "Ливерпуль" играл как дерьмо"
Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн считает, что "Ливерпуль" сыграл просто "дерьмово" в первом матче плей-офф Лиги Чемпионов.
Несмотря на то, что "Хоффенхайм" уступил на своем поле 1:2 и теперь имеет минимальные шансы на выход в групповой этап Лиги Чемпионов, Нагельсманн уверен: его команда не заслужила такой результат.
После матча рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его подопечные позволили хозяевам свободно распоряжаться мячом, но только не на своей половине поля. Нагельсманн считает, что "красные", наоборот, представились дерьмовой командой.
"Я не согласен с мнением Юргена, мы владели мячом в опасной близости от ворот. Он сказал это просто потому, что хотел защитить свою команду. Он не мог сказать, что "Хоффенхайм" играл здорово, а мы были дерьмом".
"На мой взгляд, мы провели очень достойный матч, особенно в первом тайме. У нас были гораздо более качественные моменты, чем у "Ливерпуля", - приводит слова Нагельсманна Goal.
16.08.2017 11:00
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Последние комментарии:
Говорил он это или нет, но видно, что уёбок тот ещё. Одного взгляда на его харю достаточно, чтобы понять, что необоснованных понтов у него выше крыши. Ещё бутылками там кидался.
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Три факта:
1) Ливерпуль играл как дерьмо
2) Нагельсманн так не говорил
3) Ньюсмейкер - балбес, ему бы на Первый канал вместо Малахова
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Слабый заголовок, нужно было: "Ливерпуль - дерьмо".
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Foxmc совсем ебанулся. Михаил, пили нового ньюзмейкера, с этим далбиком все ясно
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Т.е. как обычно, в чем новость?
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Они и есть дерьмо
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красиво
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нууу во-первых - это правда, лфк смотрелся дерьмово на фоне разобранного хоффенхайма. счёт не по делу.
а во-вторых, нагельсманн такого не говорил)
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Пришлось отписаться в Твиттере. А то стыдно как-то за такие заголовки.
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Леол. Бомбануло у молодого, что ЛФК стал третьим клубом, нанёсшим поражение Хоффенхую у него дома.
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Дерьмо или нет, смотри на таблицу и заканчивай своё нытьё.
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Ахаха
Ну михажло, ну чертяка, ну казах
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Прав отчасти. В сезон еще не вкатились. Силы перед Бентеке и Ко экономили. ) Просто без Коутиньо и Лалланы не хватает идей в атаке.
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Красавчик, выразил мнение большинства адекватных людей с фапла!
Полностью поддерживаю этого человека!
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МихАжло и редакторы данного ресурса просто Ауты... делать такие заголовки по содержанию новости..... какими надо быть...
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Они каждую неделью так играют. О чем он.
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Нагельсманн гений.
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Нагельсманн: "Ливерпуль" играл как дерьмо"
Пожалуйста, научите фоксмсмсм хотя бы заголовки грамотно писать. О больше для дцпшника я не прошу.
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Леол михуйло пидр норм перефразировал
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Боже что за физрук ваще
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