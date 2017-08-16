Нагельсманн: "Ливерпуль" играл как дерьмо"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн считает, что "Ливерпуль" сыграл просто "дерьмово" в первом матче плей-офф Лиги Чемпионов.

Несмотря на то, что "Хоффенхайм" уступил на своем поле 1:2 и теперь имеет минимальные шансы на выход в групповой этап Лиги Чемпионов, Нагельсманн уверен: его команда не заслужила такой результат.



После матча рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его подопечные позволили хозяевам свободно распоряжаться мячом, но только не на своей половине поля. Нагельсманн считает, что "красные", наоборот, представились дерьмовой командой.



"Я не согласен с мнением Юргена, мы владели мячом в опасной близости от ворот. Он сказал это просто потому, что хотел защитить свою команду. Он не мог сказать, что "Хоффенхайм" играл здорово, а мы были дерьмом".



"На мой взгляд, мы провели очень достойный матч, особенно в первом тайме. У нас были гораздо более качественные моменты, чем у "Ливерпуля", - приводит слова Нагельсманна Goal.