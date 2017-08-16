Нагельсманн: "Ливерпуль" играл как дерьмо"

Юлиан Нагельсманн Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн считает, что "Ливерпуль" сыграл просто "дерьмово" в первом матче плей-офф Лиги Чемпионов.

Несмотря на то, что "Хоффенхайм" уступил на своем поле 1:2 и теперь имеет минимальные шансы на выход в групповой этап Лиги Чемпионов, Нагельсманн уверен: его команда не заслужила такой результат.

После матча рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его подопечные позволили хозяевам свободно распоряжаться мячом, но только не на своей половине поля. Нагельсманн считает, что "красные", наоборот, представились дерьмовой командой.

"Я не согласен с мнением Юргена, мы владели мячом в опасной близости от ворот. Он сказал это просто потому, что хотел защитить свою команду. Он не мог сказать, что "Хоффенхайм" играл здорово, а мы были дерьмом".

"На мой взгляд, мы провели очень достойный матч, особенно в первом тайме. У нас были гораздо более качественные моменты, чем у "Ливерпуля", - приводит слова Нагельсманна Goal.



Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Хоффенхайм

Автор foxmcfc   

Дата 16.08.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 3417

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. sausage 16.08.2017 11:58 # sausage
    Говорил он это или нет, но видно, что уёбок тот ещё. Одного взгляда на его харю достаточно, чтобы понять, что необоснованных понтов у него выше крыши. Ещё бутылками там кидался.

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  2. gin 16.08.2017 11:55 # gin
    Три факта:

    1) Ливерпуль играл как дерьмо
    2) Нагельсманн так не говорил
    3) Ньюсмейкер - балбес, ему бы на Первый канал вместо Малахова

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  3. dragonishka 16.08.2017 11:53 # dragonishka
    Слабый заголовок, нужно было: "Ливерпуль - дерьмо".

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  4. virgil-4-lfc 16.08.2017 11:48 # virgil-4-lfc
    Foxmc совсем ебанулся. Михаил, пили нового ньюзмейкера, с этим далбиком все ясно

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  5. ulterior 16.08.2017 11:43 # ulterior
    Т.е. как обычно, в чем новость?

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  6. carrick-16 16.08.2017 11:36 # carrick-16
    Они и есть дерьмо

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  7. selfish 16.08.2017 11:34 # selfish
    красиво

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  8. budun 16.08.2017 11:23 # budun
    нууу во-первых - это правда, лфк смотрелся дерьмово на фоне разобранного хоффенхайма. счёт не по делу.
    а во-вторых, нагельсманн такого не говорил)

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  9. vyrentz 16.08.2017 11:19 # vyrentz
    Пришлось отписаться в Твиттере. А то стыдно как-то за такие заголовки.

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  10. paul-shark 16.08.2017 11:16 # paul-shark
    Леол. Бомбануло у молодого, что ЛФК стал третьим клубом, нанёсшим поражение Хоффенхую у него дома.

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  11. sexan 16.08.2017 11:16 # sexan
    Дерьмо или нет, смотри на таблицу и заканчивай своё нытьё.

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  12. osprey 16.08.2017 11:15 # osprey
    Ахаха
    Ну михажло, ну чертяка, ну казах

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  13. akadam 16.08.2017 11:15 # akadam
    Прав отчасти. В сезон еще не вкатились. Силы перед Бентеке и Ко экономили. ) Просто без Коутиньо и Лалланы не хватает идей в атаке.

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  14. sellman 16.08.2017 11:14 # sellman
    Красавчик, выразил мнение большинства адекватных людей с фапла!
    Полностью поддерживаю этого человека!

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  15. verh 16.08.2017 11:10 # verh
    МихАжло и редакторы данного ресурса просто Ауты... делать такие заголовки по содержанию новости..... какими надо быть...

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  16. fred-the-red 16.08.2017 11:10 # fred-the-red
    Они каждую неделью так играют. О чем он.

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  17. budun 16.08.2017 11:08 # budun
    Нагельсманн гений.

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  18. toledo 16.08.2017 11:08 # toledo
    Нагельсманн: "Ливерпуль" играл как дерьмо"

    Пожалуйста, научите фоксмсмсм хотя бы заголовки грамотно писать. О больше для дцпшника я не прошу.

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  19. forester 16.08.2017 11:07 # forester
    Леол михуйло пидр норм перефразировал

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  20. liverpoolfan94 16.08.2017 11:05 # liverpoolfan94
    Боже что за физрук ваще

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