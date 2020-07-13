Гвардиола: "Знаю, что другие клубы Премьер-Лиги тоже ждут решения CAS"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что другие клубы Премьер-Лиги с таким же нетерпением ожидают вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), как и сами "горожане".

Уже сегодня, 13 июля, CAS огласит вердикт по поводу апелляции "Сити" к решению УЕФА отстранить "горожан" на два сезона от еврокубков и оштрафовать на 25 миллионов фунтов за нарушения правил финансового фейр-плей.



Гвардиола по-прежнему убежден, что "Сити" не виноват, но понимает, что в случае негативного сценария путевка "горожан" в Лигу Чемпионов отойдет команде, финишировавшей в Премьер-Лиге на пятом месте, борьба за которое в самом разгаре.



"Я уверен в нашем клубе, в наших аргументах, в нашей защите и в том, что в следующем сезоне мы будем на том месте, которое обеспечили себе на поле в этом сезоне. Но давайте дождемся. Я знаю, что многие команды в Премьер-Лиге тоже ждут. Поэтому подождем".



"Те события случились давно, 90 процентов того персонала здесь уже нет, но давайте дождемся. Мы с уважением отнесемся к решению, но я попытался вникнуть в случившееся, и я полностью уверен в действиях клуба и в том, что нам разрешат выступить в Лиге Чемпионов в следующем сезоне", — цитирует Гвардиолу The Guardian.