Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по Милану Шкриниару. Кай Хаверц перейдет в "Челси", только если "синие" попадут в Лигу Чемпионов. Эктор Беллерин хочет уйти из "Арсенала". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" предложил 58 миллионов фунтов за защитника "Интера" Милана Шкриниара. (Tuttosport)



Дортмундская "Боруссия" отпустит вингера Джейдона Санчо в "Юнайтед" только за 116 млн. фунтов. (Westdeutsche Allgemeine Zeitung)



"Юнайтед" близок к продаже защитника Криса Смоллинга в "Рому". (Daily Express)



"Юнайтед" обдумывает покупку вингера "Барселоны" Усмана Дембеле. (Daily Mail)



"Юнайтед" стал фаворитом в борьбе за Бена Чилуэлла, на которого также претендуют "Челси" и "Манчестер Сити", и может принести Люка Шоу в жертву ради покупки левого защитника "Лестера". (The Sun)



"Ювентус" и "Сити" готовы составить конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантару. (Tutto Juve)



Кай Хаверц хочет покинуть Леверкузен, потому что "Байер" не попал в Лигу Чемпионов. Чтобы заполучить 21-летнего немца, "Челси" нужно обеспечить себе участие в элитном европейском турнире. (Bild)



"Челси" готов выслушать предложения по полузащитнику Нголо Канте, интерес к которому проявляет "Интер". (Gazzetta dello Sport)



Вингер "Челси" Виллиан отклонил предложение "Интер Майами" из МЛС о трехлетнем контракте, потому что хочет остаться в Европе. (The Telegraph)



"Челси" договорился о покупке голкипера "Трабзонспора" Угурджана Чакыра за 29.5 млн. фунтов. (Haber 365)



Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард хочет укрепить последний рубеж голкипером Дином Хендерсоном и вскоре попросит "Юнайтед" назвать свою цену за игрока. (Daily Express)



"Бавария" интересуется французскими полузащитниками Тьемуэ Бакайоко из "Челси" и Танги Ндомбеле из "Тоттенхэма". (Le 10 Sport)



"Челси" и "Интер" сражаются за 22-летнего нападающего "Лилля" Жонатана Иконе. (Le 10 Sport)



Защитник Эктор Беллерин сообщил "Арсеналу", что хочет уйти из клуба. (Sky Deutschland)



Нападающий "Реала" Лука Йович является целью для "Арсенала" и "Лестера". (Calciomercato)



"Тоттенхэм" предложил выгодный контракт с приветственным бонусом вингеру "Челси" Виллиану. (Football Insider)



"Тоттенхэм" отклонит любые предложения по вингеру Райану Сессеньону этим летом, но может отпустить Танги Ндомбеле. (Daily Star)



Другое



Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту близок к новому контракту со своим клубом. (Daily Mirror)



Стивен Джеррард стал неожиданным кандидатом на пост рулевого "Бристоль Сити". (Daily Express)



Фанат "Юнайтед" Тони Уорд заработал 36 тыс. фунтов чистыми, в октябре поставив все свое наследство после смерти матери в 55 тыс. фунтов на чемпионство "Ливерпуля". (The Sun)



"Саутгемптон" уволил и пожизненно дисквалифицировал своего стюарда Берил Саундерс, которая написала у себя в фейсбуке: "Мы, белые, являемся высшей расой". (Daily Mirror)



21-летний сын Дэвида Бекхэма Бруклин объявил о помолвке с американской актрисой Николой Пельц. (Sky)