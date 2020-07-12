Мерсон: "Моуриньо сделает из "Тоттенхэма" победителей"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон уверен, что тренер Жозе Моуриньо сможет превратить игроков "Тоттенхэма" в победителей.

В преддверии дерби с "Арсеналом" Моуриньо подвергается серьезной критике за унылый футбол в последних матчах, однако Мерсон объясняет это стремлением Жозе наладить игру в обороне — только с надежной защитой "шпоры" смогут претендовать на трофеи.



"Думаю, они постепенно меняют свой стиль игры. Когда в клубе работал Почеттино, они играли по-другому, нежели сейчас при Моуриньо. Думаю, выиграй они тот матч против "Борнмута" со счетом 1:0, Жозе был бы предельно счастлив. Он не хочет играть на 5:2 или 6:3".



"Он говорит те же вещи, что и Артета. Если ты хорошо обороняешься, твои шансы на победу в матче будут гораздо выше".



"Думаю, он только начинает накладывать свой отпечаток на команду, и я думаю, обыграть их будет очень сложно любому. Они не самая зрелищная команда, но это имеет право на жизнь".



"Моуриньо выиграл все в футболе. Ты приходишь в "Тоттенхэм" не для того, чтобы менять свой стиль ради игроков, которые никогда ничего не выиграли. Ты должен заставить их играть в твой футбол и принести клубу трофеи".



"Люди говорят: "Больше нельзя побеждать, играя 1:0 или 2:0". Поверьте мне, можно. Ты никогда ничего не выиграешь с плохой обороной", — сообщил Мерсон.