Светская хроника за пятницу

Филиппе Коутиньо может вернуться в "Ливерпуль". "Манчестер Сити" обдумывает покупку Давида Алабы. Мануэль Пеллегрини возобновил тренерскую карьеру. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в "Ливерпуль", если принесет извинения за манеру, в которой он покинул "Энфилд". (TEAMtalk)



Защитник "Челси" Антонио Рюдигер уговаривает вингера "Байера Кая Хаверца перейти к "синим". (Daily Mirror)



"Манчестер Сити" обдумывает покупку защитника "Баварии" Давида Алабы. (Daily Mirror)



Защитник Джон Стоунс не собирается уходить из "Сити". (Daily Mail)



"Сити" хочет купить левого защитника, центрального защитника и нападающего этим летом. (Daily Express)



"Сити", "Челси" и "Ювентус" претендуют на 18-летнего вингера "Пеньяроля" Факундо Пеллистьери. (Calciomercato)



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил своему клубу, что хочет купить игрока на правый фланг обороны, а также центрального защитника. (The Telegraph)



"Рома" готова продлить аренду защитника "Юнайтед" Криса Смоллинга на сезон 2020/21 с последующим выкупом за 13.5 млн. фунтов. (Daily Express)



Форма Эмилиано Мартинеса убедила "Арсенал" отказаться от планов по приглашению еще одного голкипера летом. (Daily Miror)



"Лестер" надеется купить нападающего "Реала" Луку Йовича за 31 млн. фунтов и уже установил контакт с агентом игрока. (Daily Star)



"Ньюкасл" хочет выкупить защитника Данни Роуза у "Тоттенхэма". (Daily Star)



Неназванный клуб Премьер-Лиги готов поспорить с "Эвертоном" за защитника "Лилля" Габриэля. (Sky Sports)



Пандемия коронавируса помешала полузащитнику "Бернли" Джеффу Хендрику перейти в "Милан". (The Sun)



Другое



Экс-наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино все ближе к назначению в "Ньюкасле". (Mundo Deportivo)



Поработавший с "Сити" и "Вест Хэмом" Мануэль Пеллегрини станет главным тренером "Реал Бетис" со следующего сезона. (The Guardian)



Клубы Премьер-Лиги надеются, что со старта следующего сезона стадионы будут заполнены на 30-50 процентов от общей вместимости. (The Times)



Следующий сезон Премьер-Лиги, вероятно, стартует 12 сентября. (BBC)



Владелец "Арсенала" Стэн Кроенке поддержал свой клуб денежной инъекцией. (Daily Mail)



Во время матча своего клуба "Монреаль Импакт" в МЛС Тьерри Анри простоял на колене восемь минут и 46 секунд. (Sky Sports)