Гвардиола выступил против перерывов на водопой

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил против того, чтобы перерывы на водопой для игроков остались в Премьер-Лиге.

В середине июня сезон Премьер-Лиги 2019/20 был возобновлен после трехмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса. Теперь в середине каждого из таймов есть небольшой перерыв, чтобы игроки могли попить воды.



Тренеры быстро сообразили, что можно использовать эти перерывы, чтобы давать своим командам тактические указания. Но Гвардиоле это нововведение не нравится.



"Нет, я не думаю, что эти перерывы должны остаться, потому что мы их ввели из-за недостаточной готовности всех команд — мы тренировались только три недели перед возобновлением сезона, — а также, возможно, из-за погодных условий".



"Конечно, тренеры используют эти перерывы, чтобы поговорить с игроками".



"Лично я не думаю, что перерывы на водопой стоило вводить в принципе. Я понимаю, почему они появились — следовало бы дать рефери такую возможность, если температура поднимается до 70-80 градусов (по Фаренгейту) и если они чувствуют, что игрокам нужно попить воды".



"Я не думаю, что это было необходимо, а вдобавок это означает изменение правил относительно того, как мы начинали сезон. Думаю, неправильно начинать сезон Премьер-Лиги одним способом, а завершать другим", — цитирует Гвардиолу Goal.