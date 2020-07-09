Клопп: "Ливерпулю" потребуется удача, чтобы покорить рекорд по очкам"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команде потребуется удача, чтобы покорить рекорд Премьер-Лиги по количеству набранных очков за сезон.

Победа 1:3 над "Брайтоном" накануне стала 30-й для "Ливерпуля" в 34 первых турах. Прежде в истории высшего дивизиона английского футбола еще ни одна команда не достигала данной стадии сезона с таким показателем.



Теперь у "красных" уже 92 очка и четыре матча в запасе, чтобы побить рекорд "Сити" (100), и Клопп понимает, что ради этого достижения придется серьезно попотеть и надеяться на везение.



"Когда я думаю о следующих четырех соперниках, я не могу ожидать, что мы наберем еще 12 очков. "Бернли" — машина по добыванию результатов, я так сильно восхищаюсь ими, а "Арсенал" и "Челси" набрали очень хорошую форму".



"Как я могу ожидать, что мы наберем все эти очки? И как нам удалось набрать 97 в прошлом сезоне, когда мы параллельно выступали в Лиге Чемпионов?"



"Конечно, тебе требуется удача, как это было в случае с поздним голом Ориги против "Ньюкасла", а также ты должен много сражаться. Это мать и отец каждой победы — чтобы еще достичь, нужно упорно работать", — цитирует Клоппа The Guardian.