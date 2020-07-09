"Ливерпуль" победил "Брайтон" на выезде

Два супербыстрых гола помогли "Ливерпулю" одержать победу 1:3 в гостях у "Брайтона".

В стартовом составе "чаек" по сравнению с предыдущим матчем можно было наблюдать Паскаля Гросса и Алексиса Макаллистера.



Главный тренер "красных" Юрген Клопп доверил место в старте Неко Уильямсу, который заменил Энди Робертсона. Джордан Хендерсон и Роберто Фирмино вернулись в команду.



В начале матча хозяева оказались под серьезным прессингом и очень скоро на этом обожглись. Мэт Райан ввел мяч в игру коротким пасом на Дэйви Проппера, который под давлением со стороны Наби Кейта совершил потерю. Гвинеец выполнил передачу поперек штрафной на Мохамеда Салаха, который хладнокровно расстрелял ворота — 0:1.



На восьмой минуте счет был удвоен. "Брайтон" совершил еще одну потерю, на сей раз в центре поля, а "Ливерпуль" устремился контратаку. Мяч был доставлен до подступов к штрафной, после чего Хендерсон нанес удар — 0:2.



"Чайки" были шокированы таким началом, но во второй половине первого тайма все-таки пришли в себя и организовали несколько атак. На 26-й минуте Леандро Троссард даже поразил ворота Алиссона, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



В концовке тайма игра успокоилась, и это затишье позволило хозяевам провести результативную контратаку. Уильямс не помешал Тарику Лэмпти выполнить подачу с правого фланга в штрафную, а Джо Гомес не смог предотвратить удар Троссарда в касание — 1:2.



Во втором тайме "Брайтон" продолжил играть в весьма неплохой футбол, хотя и вторым номером. На 60-й минуте Дэн Берн был просто обязан сравнивать счет — прострельная передача с правого фланга неожиданно дошла до дальней штанги, где защитник "чаек" оказался в паре метров от ворот, но его подвела техника.



Интрига умерла на 76-й минуте. Заменивший Уильямса в перерыве Энди Робертсон подал угловой, а Салах сыграл на опережение и головой послал мяч в ближний угол ворот — 1:3. Все — хозяева на этом сдались и в концовке даже могли пропустить еще, но не случилось.



"Брайтон" пропустил два нелепых и супербыстрых гола, уступая 0:2 уже к восьмой минуте. Однако нужно отдать должное "чайкам", которые оправились после такого нокдауна и едва не вернулись в игру — будь Берн чуть точнее, и "Ливерпулю" была бы обеспечена нервная концовка.



"Брайтон" — "Ливерпуль". Отчет о матче