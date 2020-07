Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в Натане Аке. "Челси" хочет купить Деклана Райса и сделать из него защитника. Джон Терри может начать самостоятельную тренерскую карьеру. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Бавария" позволит защитнику Давиду Алабе самому выбрать между новым контрактом и переездом в Премьер-Лигу. (Daily Mirror)



"РБ Лейпциг" ожидает, что защитник Дайо Упамекано отвергнет интерес клубов Премьер-Лиги и подпишет новый контракт. (Daily Mirror)



"Реал" не только не будет покупать этим летом, но даже постарается продать игроков, включая вингера Гарета Бэйла, на 190 миллионов фунтов. (Marca)



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер лично сообщил защитнику "Борнмута" Натану Аке, что заинтересован в его услугах. (The Telegraph)



Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо остается приоритетной целью для "Юнайтед". (Evening Standard)



32-летний полузащитник "Юнайтед" Хуан Мата готов перейти в "Фенербахче" этим летом. (Sansursuz Futbol)



"Челси" надеется купить Деклана Райса, Бена Чилуэлла и Кая Хаверца этим летом. (Evening Standard)



Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард хочет заполучить Деклана Райса из "Вест Хэма" и сделать из него защитника. (The Times)



"Челси", "Юнайтед", "Реал" и ПСЖ претендуют на полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича. (Gazzetta dello Sport)



"Ювентус" сохраняет интерес к полузащитнику "Челси" Жоржиньо. (Tuttosport)



"Кристал Пэлас" планирует предложить 25 млн. фунтов за нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара. (The Sun)



Другое



Ассистент главного тренера "Астон Виллы" Джон Терри претендует на вакантную должность рулевого "Бристоль Сити". (Football Insider)



Возглавить "Бристоль Сити" хочет Крис Хьютон. (Sky Sports)



Очередной раунд тестирования игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги на коронавирус не выявил положительных результатов при 1,973 взятых пробах. (Sky Sports)



В четверг клубы Премьер-Лиги проголосуют по срокам летнего трансферного окна. (Sky Sports)



Клубы Премьер-Лиги хотят, чтобы матчи 3-го и 4-го раундов Кубка Англии в следующем сезоне проводились посреди недели и без переигровок. (Daily Mail)



В случае вылета из Премьер-Лиги зарплаты игроков "Норвича" сократятся вдвое. (The Sun)



Воскресное противостояние "Саутгемптона" и "Манчестер Сити" стало самым просматриваемым футбольным матчем в истории британского телевидения с аудиторией в 5.7 млн. зрителей. (Daily Mirror)