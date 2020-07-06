Никол считает, что Траоре не годится для стартового состава "Ливерпуля"

Экс-защитник "Ливерпуля" Стив Никол считает, что вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре недостаточно хорош, чтобы играть в стартовом составе "красных".

После того, как "Ливерпуль" проиграл борьбу "Челси" за Тимо Вернера, пресса принялась твердить, что новой целью номер один на трансферном рынке для "красных" стал Траоре.



Однако проблема здесь точно такая же: стоит ли "Ливерпулю" тратить целое состояние на игрока, которому, как считает Никол, не было бы гарантировано место в стартовом составе команды Юргена Клоппа.



"Я представляю его в "Ливерпуле", но не в стартовом составе. Я не думаю, что он готов играть в старте за одну из лучших команд в мире, если не лучшую".



"Тем не менее, нет сомнений, что он тот игрок, который заставляет тебя как зрителя вскакивать со своего места, а играть против него — это катастрофа".



"Он определенно талантлив, но я не считаю его сформировавшимся игроком. За последние пару сезонов он проделал большой путь. Еще немного времени с "волками" пойдет ему на пользу", — сообщил Никол ESPN.