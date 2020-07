Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" готов перехватить Тиаго Алькантару. Лионель Месси может перейти в "Манчестер Сити" через год. FA снова задумывается о продаже "Уэмбли". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Наполи" будет готов выслушать предложения по защитнику Калиду Кулибали, когда завершит приобретение нападающего "Лилля" Виктора Осимхена. (Daily Mail)



"Челси" собирается продать шесть игроков, чтобы отбить покупку вингера "Байера" Кая Хаверца за 90 миллионов фунтов. (Daily Express)



"Манчестер Юнайтед" может увести полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантару из под носа у "Ливерпуля". (Bild)



Нападающий Лионель Месси может перейти в "Манчестер Сити" через год, когда его контракт с "Барселоной" истечет, но только если Хосеп Гвардиола покинет "Этихад". (talkSPORT)



"Барселона" начала переговоры с "Сити" о возвращении защитника Эрика Гарсии. (Diario Sport)



"Эвертон" хочет вернуть защитника Джона Стоунса из "Сити", но может столкнуться с конкуренцией со стороны "Арсенала". (The Sun)



Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин стал целью для ПСЖ. (Daily Express)



"Арсенал" уверен в покупке полузащитника "Атлетико" Томаса Партея, но сперва должен высвободить средства за счет продажи Маттео Гендузи, Лукаса Торрейры или Александра Лакасетта. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" отказался от предложения "Ювентуса" обменять Танги Ндомбеле на Аарона Рэмси. (The Telegraph)



"Эвертон" готовит предложение о покупке полузащитника "Саутгемптона" Пьер-Эмиля Хейбьерга, который также интересен "Тоттенхэму". (Daily Mail)



"Эвертон" может продать защитника Йерри Мину в "Валенсию" за 15 млн. фунтов. (The Sun)



"Эвертон" исключает продажу Люки Диня, Мейсона Холгейта и Ришарлисона. (talkSPORT)



ПСЖ интересуется вингером "Ньюкасла" Алланом Сен-Максименом. (Daily Mail)



Также Сен-Максимена хотят "Арсенал" и "Наполи". (Le 10 Sport)



"Кристал Пэлас" готов выложить 10 млн. фунтов за юного полузащитника "Челси" Конора Галлахера. (The Sun)



Китайский нападающий "Эспаньола" У Лэй был предложен "Уотфорду". (Daily Mail)



В случае выхода в Премьер-Лигу "Лидс" может купить нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара. (Daily Mirror)



Другое



В случае расставания с Шоном Дайчем "Бернли" обратит свой взор на главного тренера "Уигана" Пола Кука. (Daily Star)



Из-за экономического кризиса FA может вернуться к идее насчет продажи "Уэмбли". (Daily Mail)



Бернарду Силва — единственный игрок "Сити", отказавшийся аплодировать "Ливерпулю" во время коридора почета на прошлой неделе. (Daily Mail)



Экс-защитник Эшли Коул надеется, что "Челси" обойдет "Арсенал" в борьбе за путевку в Лигу Чемпионов. (Daily Mail)