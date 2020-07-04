Моуриньо расстроен бесхарактерным "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо признался, что он "обеспокоен" и "слегка опустошен внутри" той безвольной манерой, в которой его команда проиграла "Шеффилд Юнайтед".

В минувший четверг "Тоттенхэм" практически поставил крест на своих шансах попасть в Лигу Чемпионов, уступив "клинкам" со счетом 3:1.



Больше всего Моуриньо печалит даже не результат, а то, что "шпоры" не проявили своего характера.



"Должен признаться, я обожал работать с парнями во время карантина, когда мы приступили к групповым занятиям".



"Они были великолепны, феноменальны в своей самоотдаче и своем профессионализме. Я просто обожал это. Я был очень доволен многими вещами в матчах против "Юнайтед" и "Вест Хэма", но матч против "Шеффилда" меня расстроил".



"Я снова отказываюсь рассуждать о той исключительной ситуации, что приключилась во время матча. Одна из причин этому заключается в том, что я не был доволен увиденным. Мы могли многое получить из этого матча. Это была возможность приблизиться к зоне Лиги Чемпионов, это была возможность укрепить свои шансы на попадание в Лигу Европы".



"Я верил, что мы эволюционируем но я думаю, что с точки зрения желания соперник превзошел нас. Это нечто, что меня беспокоит. Я ощущаю это, и моя натура такова, что внутри я слегка опустошен. Когда ты чувствуешь, что мог и должен был сделать гораздо больше, это худшее ощущение в футболе".



"Я всегда говорил, что для меня не проблема проиграть, если соперник был лучше, если мой голкипер совершил ошибку, если мой нападающий дважды промахнулся по пустым воротам, если кто-нибудь не реализовал пенальти на последней минуте".



"Для меня не проблема мириться с ошибками и поражениями. Для меня проблема мириться с поражениями, когда я чувствую, что мы могли сделать гораздо, гораздо больше. В этот меня я несчастен", — цитирует Моуриньо ESPN.