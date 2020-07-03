Моуриньо раскритиковал работу VAR

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо раскритиковал систему VAR после поражения 3:1 от "Шеффилд Юнайтед".

Пропустив первый гол на 31-й минуте, "шпоры" немедленно ответили результативным ударом Харри Кейна, однако это взятие ворот не было засчитано — VAR определила, что сбитый "клинками" Лукас Моура в падении коснулся мяча рукой.



Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп в эфире назвал это решение худшим, что он только видел с участием VAR, и Моуриньо дал понять, что всецело согласен.



"Я не могу сказать, что чувствую. Джейми может, и для него нет проблем. Я не могу, потому что иначе окажусь в беде, а я хочу уберечь от этого себя и свой клуб. Я не могу быть открытым, как мне того хочется".



"Я лишь могу сказать, что обычно я веду себя профессионально на скамейке. В такого рода моменты я никогда не жалуюсь на парня со свистком, потому что он больше не рефери".



"Я привык жаловаться, я привык подходить к четвертому арбитру, но теперь игру судит ассистент рефери в видеостудии. Парень и леди с флажками теперь являются ассистентами ассистента рефери. Это суть проблемы".



"Думаю, рефери всегда должен находиться в поле, а люди в видеостудии должны просто поддерживать и помогать. Сейчас этого не происходит. Мы не можем ожидать, что рефери, который не очень хорош на поле, будет хорош в видеостудии. Мы движемся в очень плохом направлении для этой красивой игры. Игры, в которую каждый влюблен", — цитирует Моуриньо Evening Standard.