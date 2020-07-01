Артета призывает не ожидать слишком многого от Салиба

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета предостерег от завышенных ожиданий в отношении защитника Вильяма Салиба.

Наблюдая за трагикомичной игрой Давида Луиса и Шкодрана Мустафи в этом сезоне, фанаты "Арсенала" ожидают прихода Салиба, чье приобретение у "Сент-Этьена" было согласовано еще год назад, практически как прихода мессии.



Несмотря на то, что Салиба выходил в стартовом составе "Сент-Этьена" на все семь последних матчей в Лиге 1 перед остановкой сезона, Вильям значительное время провел в лазарете, вдобавок французу только 19 лет, и Артета призывает об этом не забывать.



"Он провел очень сложный сезон, учитывая перенесенные травмы, но это часть нашей профессии".



"Я знаю, насколько высоки ожидания в отношении него на следующий год, но мы должны помнить о его возрасте и о том, что было с ним в прошлом".



"Я должен убедиться, что мы создали правильную обстановку, чтобы он мог продолжать расти как игрок", — цитирует Артету Sky Sports.



Также Микель подтвердил, что "Арсенал" отпустит Салиба в "Сент-Этьен" на финал Кубка Франции против ПСЖ 24 июля, однако готовиться к этому матчу Вильям будет в Лондоне.