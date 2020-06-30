"Бавария" согласовала покупку Сане у "Сити"

Лерой Сане "Бавария" согласовала приобретение вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане за 49 миллионов евро (44.7 млн. фунтов).

Как сообщает BBC, в будущем за счет бонусов стоимость трансфера Сане может вырасти до 54.8 млн. фунтов.

Ранее в январе главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что Лерой не подпишет новый контракт и поэтому покинет "Этихад" — или через год свободным агентом, или уже этим летом, если "Баварии" удастся согласовать размер компенсации.

И хотя изначально чемпионы Бундеслиги были готовы заплатить за Сане только 35 млн. фунтов, сейчас они увеличили сумму и предусмотрели ряд бонусов — "горожан" это устроило.

Теперь Сане остается приехать в Мюнхен и заключить пятилетний контракт. По слухам, в "Баварии" Лерой будет получать 20 млн. фунтов в год, и это вдвое больше, чем предлагал "Сити".


Метки Бавария, Манчестер Сити, Сане

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2020 21:25

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Последние комментарии:




  1. chronicle 30.06.2020 22:58 # chronicle
    Плохо, что АПЛ потеряла такого игрока, как Сане. Жаль, что голубые пидарасы не смогли удовлетворить его амбиции, а в ЛФК он не нужен.

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  2. alexomck 30.06.2020 22:53 # alexomck
    если самих чаек так рвут, то от Челси мокрого места не оставят:)

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  3. jack-4poker 30.06.2020 22:49 # jack-4poker
    Фернандеш
    Манчестер Юнайтед


    Хуи под носом хейтеров

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  4. kukuruzzo 30.06.2020 22:35 # kukuruzzo
    ништяк Гринвуд исполнил

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  5. jack-4poker 30.06.2020 22:34 # jack-4poker
    Гринвуд
    Манчестер Юнайтед


    Хуи под носом хейтеров

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  6. golokante 30.06.2020 22:23 # golokante
    20 млн фунтов в год не получает никто. Сначала думайте потом печатайте. Вообще уже ебанулись.

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  7. narcot 30.06.2020 22:09 # narcot
    тупой бегунок, не место ему в сито

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  8. gerrard08 30.06.2020 22:08 # gerrard08
    Пздц бензолонка продешевила. Тренд на дойку скамачестерских кулабов вечен.

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  9. vyrentz 30.06.2020 22:05 # vyrentz
    Зп Санчеса, норм

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  10. coon4 30.06.2020 21:59 # coon4
    скорее бы уже новый сезон, а то это залупа с бумажным чемпионом дое6ала

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  11. brown-ale 30.06.2020 21:48 # brown-ale
    Ман Юнайтед мысленно прощается с Грилишем.

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  12. chelseafanmd 30.06.2020 21:48 # chelseafanmd
    Как бы бан не развалил этот гей клуб

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  13. skychnie-oboi 30.06.2020 21:45 # skychnie-oboi
    В ЛФК бы он бьл топом.Надо понимать что - есть ряд футболистов - которые смогут заиграть только при тренере Мега топ Уровня.
    По этому ему трудно в сити.Как и Салаху и Вандейку в своих клубах.

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  14. chelseafanmd 30.06.2020 21:45 # chelseafanmd
    Вроде бы взял себе один кубок апл ничего такого для топ клуба, а тут фаны ливер уже какой день дрочат друг другу от такого нереального достижения, ну наверное за 30 лет сосания интересно почувствовать другие ощущения)

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  15. gormartin 30.06.2020 21:43 # gormartin
    голубятня распродает своих суперпупер звезд пока за них можно что то еще взять, видать арабы скоро и саму голубятню продадут, от такого клуба за пару лет убытков будет больше чем от кароновируса кароче пизда МС

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  16. keane16 30.06.2020 21:31 # keane16
    Копейки за стекло

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