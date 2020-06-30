"Бавария" согласовала покупку Сане у "Сити"
"Бавария" согласовала приобретение вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане за 49 миллионов евро (44.7 млн. фунтов).
Как сообщает BBC, в будущем за счет бонусов стоимость трансфера Сане может вырасти до 54.8 млн. фунтов.
Ранее в январе главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что Лерой не подпишет новый контракт и поэтому покинет "Этихад" — или через год свободным агентом, или уже этим летом, если "Баварии" удастся согласовать размер компенсации.
И хотя изначально чемпионы Бундеслиги были готовы заплатить за Сане только 35 млн. фунтов, сейчас они увеличили сумму и предусмотрели ряд бонусов — "горожан" это устроило.
Теперь Сане остается приехать в Мюнхен и заключить пятилетний контракт. По слухам, в "Баварии" Лерой будет получать 20 млн. фунтов в год, и это вдвое больше, чем предлагал "Сити".
30.06.2020 21:25
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Последние комментарии:
Плохо, что АПЛ потеряла такого игрока, как Сане. Жаль, что голубые пидарасы не смогли удовлетворить его амбиции, а в ЛФК он не нужен.
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если самих чаек так рвут, то от Челси мокрого места не оставят:)
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Фернандеш
Манчестер Юнайтед
Хуи под носом хейтеров
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ништяк Гринвуд исполнил
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Гринвуд
Манчестер Юнайтед
Хуи под носом хейтеров
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20 млн фунтов в год не получает никто. Сначала думайте потом печатайте. Вообще уже ебанулись.
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тупой бегунок, не место ему в сито
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Пздц бензолонка продешевила. Тренд на дойку скамачестерских кулабов вечен.
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Зп Санчеса, норм
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скорее бы уже новый сезон, а то это залупа с бумажным чемпионом дое6ала
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Ман Юнайтед мысленно прощается с Грилишем.
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Как бы бан не развалил этот гей клуб
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В ЛФК бы он бьл топом.Надо понимать что - есть ряд футболистов - которые смогут заиграть только при тренере Мега топ Уровня.
По этому ему трудно в сити.Как и Салаху и Вандейку в своих клубах.
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Вроде бы взял себе один кубок апл ничего такого для топ клуба, а тут фаны ливер уже какой день дрочат друг другу от такого нереального достижения, ну наверное за 30 лет сосания интересно почувствовать другие ощущения)
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голубятня распродает своих суперпупер звезд пока за них можно что то еще взять, видать арабы скоро и саму голубятню продадут, от такого клуба за пару лет убытков будет больше чем от кароновируса кароче пизда МС
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Копейки за стекло
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