"Бавария" согласовала покупку Сане у "Сити"

"Бавария" согласовала приобретение вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане за 49 миллионов евро (44.7 млн. фунтов).

Как сообщает BBC, в будущем за счет бонусов стоимость трансфера Сане может вырасти до 54.8 млн. фунтов.



Ранее в январе главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что Лерой не подпишет новый контракт и поэтому покинет "Этихад" — или через год свободным агентом, или уже этим летом, если "Баварии" удастся согласовать размер компенсации.



И хотя изначально чемпионы Бундеслиги были готовы заплатить за Сане только 35 млн. фунтов, сейчас они увеличили сумму и предусмотрели ряд бонусов — "горожан" это устроило.



Теперь Сане остается приехать в Мюнхен и заключить пятилетний контракт. По слухам, в "Баварии" Лерой будет получать 20 млн. фунтов в год, и это вдвое больше, чем предлагал "Сити".