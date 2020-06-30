Мане: "Мы не остановимся на достигнутом"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что его команда не может позволить себе расслабиться после завоевания титула Премьер-Лиги.

На прошлой неделе "Ливерпуль" оформил чемпионство в Премьер-Лиге — спустя 12 месяцев после своей победы в Лиге Чемпионов.



Мане уверен, что "Ливерпуль" не насытится этими успехами и постарается выиграть еще больше трофеев в предстоящие сезоны.



"Думаю, это очередной шаг для всех нас в наших карьерах в плане того, чего мы хотим достичь, потому что каждый футболист всегда должен быть профессионалом и всегда должен быть голоден до побед".



"Думаю, у нас замечательная команда, замечательный тренерский штаб и удивительный клуб, поэтому мы должны сделать следующий шаг и стремиться к большим целям. Мы не остановимся на достигнутом".



"Мы просто должны верить в себя и продолжать работать еще упорнее, оставаясь скромными. Мы будем упорно трудиться и постараемся добиться еще большего с этим клубом", — сообщил Мане официальному веб-сайту "Ливерпуля".