Мане: "Мы не остановимся на достигнутом"
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что его команда не может позволить себе расслабиться после завоевания титула Премьер-Лиги.
На прошлой неделе "Ливерпуль" оформил чемпионство в Премьер-Лиге — спустя 12 месяцев после своей победы в Лиге Чемпионов.
Мане уверен, что "Ливерпуль" не насытится этими успехами и постарается выиграть еще больше трофеев в предстоящие сезоны.
"Думаю, это очередной шаг для всех нас в наших карьерах в плане того, чего мы хотим достичь, потому что каждый футболист всегда должен быть профессионалом и всегда должен быть голоден до побед".
"Думаю, у нас замечательная команда, замечательный тренерский штаб и удивительный клуб, поэтому мы должны сделать следующий шаг и стремиться к большим целям. Мы не остановимся на достигнутом".
"Мы просто должны верить в себя и продолжать работать еще упорнее, оставаясь скромными. Мы будем упорно трудиться и постараемся добиться еще большего с этим клубом", — сообщил Мане официальному веб-сайту "Ливерпуля".
30.06.2020 13:00
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Мотивирован этот сенегальский бист!
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