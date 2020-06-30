Церемония награждения "Ливерпуля" будет отложена из-за "Челси"

Трофей Премьер-Лиги Вручение чемпионского клуба Премьер-Лиги игрокам "Ливерпуля" снова будет отложено — и все из-за "Челси".

Напомним, на прошлой неделе "Челси" помог "Ливерпулю" досрочно оформить долгожданное чемпионство, одержав победу 2:1 над главным преследователем "красных" в лице "Манчестер Сити".

Регламент Премьер-Лиги подразумевает, что ставшая чемпионом команда сможет получить заветный кубок только в последнем домашнем матче сезона, а таковой для "Ливерпуля" приходится на противостояние против все того же "Челси" 18 июля.

Вернее, приходился, потому что в минувшее воскресенье "Челси" обыграл "Лестер" со счетом 0:1 и теперь в уикенд 18-19 июля встретится на "Уэмбли" с "Манчестер Юнайтед" в рамках полуфинала Кубка Англии.

Таким образом, матч Премьер-Лиги между "Ливерпулем" и "Челси" — а значит и церемония награждения — будет отложен. Liverpool Echo предполагает, что команды сыграют в середине следующей за тем уикендом недели, но эта дата пока не утверждена.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. liverbro 30.06.2020 10:47 # liverbro
    Пздц бред,подумаешь отложим))че в этом такого,новость ни о чем

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  2. drogba11cool 30.06.2020 10:47 # drogba11cool
    Не ну вы посмотрите на Челси, какое влияние, вот она власть.

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  3. idel 30.06.2020 10:40 # idel
    Не клуб, а комедийный проект)

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  4. gerrard08 30.06.2020 10:37 # gerrard08
    збс, как раз подарок под мой др будет)

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  5. bushwacka 30.06.2020 10:36 # bushwacka
    Горелые долбоёбы, вы с регламентом ознакомлены? Хотя, у кого я спрашиваю))))

    "Регламент Премьер-Лиги подразумевает, что ставшая чемпионом команда сможет получить заветный кубок только в последнем домашнем матче сезона, а таковой для "Ливерпуля" приходится на противостояние против все того же "Челси" 18 июля."

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  6. gucman 30.06.2020 10:31 # gucman
    Нормально так портовые шалаBы полыхают)

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  7. arhangel777 30.06.2020 10:29 # arhangel777
    Вот так поворот! Ну ни как не идет кубок к чемпионам)))

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  8. sayanara 30.06.2020 10:24 # sayanara
    Жду разрыва пукана ебучих гомосячих портовых шлюх)))

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  9. januzaj00 30.06.2020 10:22 # januzaj00
    А к тому времени и на карантин опять отправят всех, будут в кабинете картонный чемпик праздновать

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  10. centaur 30.06.2020 10:14 # centaur
    Нормально так Челси подрывает ЛФК)) Колбасники угарали с пенсов над слухами про Кекчу, в итоге Вернер в Челси. Долгожданное чемпионство получили после победы последних над сити, а теперь ещё и тут передают привет.

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  11. gormartin 30.06.2020 10:11 # gormartin
    от этих пидаров никто другого и не ожидал, во что значит Ливерпуль засунул свой большой член в пизду пенсам что они никак не могут слезть с члена ,они пытаются уйти от Ливерпуля а член не дает, а может пенсам нравится когда их Ливерпуль чпокает во все дырки, что значит гаражные шлюхи

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  12. bushwacka 30.06.2020 10:11 # bushwacka
    Ой *ляя, какое разочарование))))

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