Церемония награждения "Ливерпуля" будет отложена из-за "Челси"

Вручение чемпионского клуба Премьер-Лиги игрокам "Ливерпуля" снова будет отложено — и все из-за "Челси".

Напомним, на прошлой неделе "Челси" помог "Ливерпулю" досрочно оформить долгожданное чемпионство, одержав победу 2:1 над главным преследователем "красных" в лице "Манчестер Сити".



Регламент Премьер-Лиги подразумевает, что ставшая чемпионом команда сможет получить заветный кубок только в последнем домашнем матче сезона, а таковой для "Ливерпуля" приходится на противостояние против все того же "Челси" 18 июля.



Вернее, приходился, потому что в минувшее воскресенье "Челси" обыграл "Лестер" со счетом 0:1 и теперь в уикенд 18-19 июля встретится на "Уэмбли" с "Манчестер Юнайтед" в рамках полуфинала Кубка Англии.



Таким образом, матч Премьер-Лиги между "Ливерпулем" и "Челси" — а значит и церемония награждения — будет отложен. Liverpool Echo предполагает, что команды сыграют в середине следующей за тем уикендом недели, но эта дата пока не утверждена.