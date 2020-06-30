Церемония награждения "Ливерпуля" будет отложена из-за "Челси"
Вручение чемпионского клуба Премьер-Лиги игрокам "Ливерпуля" снова будет отложено — и все из-за "Челси".
Напомним, на прошлой неделе "Челси" помог "Ливерпулю" досрочно оформить долгожданное чемпионство, одержав победу 2:1 над главным преследователем "красных" в лице "Манчестер Сити".
Регламент Премьер-Лиги подразумевает, что ставшая чемпионом команда сможет получить заветный кубок только в последнем домашнем матче сезона, а таковой для "Ливерпуля" приходится на противостояние против все того же "Челси" 18 июля.
Вернее, приходился, потому что в минувшее воскресенье "Челси" обыграл "Лестер" со счетом 0:1 и теперь в уикенд 18-19 июля встретится на "Уэмбли" с "Манчестер Юнайтед" в рамках полуфинала Кубка Англии.
Таким образом, матч Премьер-Лиги между "Ливерпулем" и "Челси" — а значит и церемония награждения — будет отложен. Liverpool Echo предполагает, что команды сыграют в середине следующей за тем уикендом недели, но эта дата пока не утверждена.
30.06.2020 10:00
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Последние комментарии:
Пздц бред,подумаешь отложим))че в этом такого,новость ни о чем
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Не ну вы посмотрите на Челси, какое влияние, вот она власть.
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Не клуб, а комедийный проект)
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збс, как раз подарок под мой др будет)
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Горелые долбоёбы, вы с регламентом ознакомлены? Хотя, у кого я спрашиваю))))
"Регламент Премьер-Лиги подразумевает, что ставшая чемпионом команда сможет получить заветный кубок только в последнем домашнем матче сезона, а таковой для "Ливерпуля" приходится на противостояние против все того же "Челси" 18 июля."
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Нормально так портовые шалаBы полыхают)
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Вот так поворот! Ну ни как не идет кубок к чемпионам)))
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Жду разрыва пукана ебучих гомосячих портовых шлюх)))
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А к тому времени и на карантин опять отправят всех, будут в кабинете картонный чемпик праздновать
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Нормально так Челси подрывает ЛФК)) Колбасники угарали с пенсов над слухами про Кекчу, в итоге Вернер в Челси. Долгожданное чемпионство получили после победы последних над сити, а теперь ещё и тут передают привет.
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от этих пидаров никто другого и не ожидал, во что значит Ливерпуль засунул свой большой член в пизду пенсам что они никак не могут слезть с члена ,они пытаются уйти от Ливерпуля а член не дает, а может пенсам нравится когда их Ливерпуль чпокает во все дырки, что значит гаражные шлюхи
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Ой *ляя, какое разочарование))))
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