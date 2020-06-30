Клопп: "Ливерпуль" не может тратить миллионы и миллионы"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его клуб ограничен в финансах, но в то же время и не нуждается в больших тратах на трансферном рынке.

В следующем сезоне "Ливерпуль" попытается защитить титул Премьер-Лиги. Клопп отлично осведомлен, с какими трудностями сталкивались предыдущие чемпионы.



От "Ливерпуля" резонно ожидают приобретений, однако пандемия коронавируса вмешалась в планы Клоппа, который теперь планирует подтягивать к первой команде талантливую молодежь вместо приглашения новичков.



"Конечно, COVID повлиял на нас с обеих сторон — и в плане прихода, и в плане ухода игроков. Это совершенно нормально, и нынешнее лето просто не будет самым насыщенным за все время".



"Возможно, позже в этом году, если трансферное окно все еще будет открыто, ситуация станет яснее. Но этот состав... Взгляните на него".



"Это не тот состав, который ты должен сейчас менять и говорить: "Хорошо, нам нужна замена на этой позиции и той позиции".



"У нас нет стартовых 11. Я бы сказал, у нас 16 ли 17 игроков, и все они могут играть на одинаковом уровне. И мы должны это использовать, 100 процентов".



"Мы не можем тратить миллионы, миллионы и миллионы только потому, что хотим этого или это приятно. Этому не бывать".



"Мы хотим усилить этот состав, а этот состав силен. Как тебе усилить и без того сильный состав на трансферном рынке? Это проблема".



"Естественно, с деньгами это возможно. Но если у тебя есть только деньги, это никогда не сработает".



Ты должен быть изобретателен, и мы стараемся быть изобретательными. Мы пытаемся найти решения за счет внутренних резервов, и в этом плане у нас большой потенциал: трое или четверо игроков могут сделать большие шаги", — цитирует Клоппа Sky Sports.