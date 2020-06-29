Милнер предупредил "Ливерпуль" насчет защиты титула

Джеймс Милнер Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер предупредил свою команду, насколько сложно будет защитить чемпионское звание в Премьер-Лиге.

30-летнее ожидание "Ливерпулем" чемпионства прервалось в минувшую среду, когда "Манчестер Сити" проиграл "Челси" со счетом 2:1.

Для Милнера это чемпионство стало уже третьим в карьере. Джеймс дважды брал титул с "Сити" и оба раза защитить его не мог.

"Вы сами видели, насколько сложно любой команде защитить титул. "Сити" это удалось в прошлом сезоне, но ранее они пытались дважды и оба раза потерпели неудачу".

"Я находился в клубе в то время, и на следующий сезон после чемпионства мы просто не поспевали за конкурентами. Это нечто, что стало уроком для меня".

"Ливерпуль" доказал, что мы умеем справиться с разочарованием. Сможем ли мы справиться с успехом? Так же хорошо провести следующий сезон, как этот, будет недостаточно, потому что "Сити" прибавит, как другие клубы", — сообщил Милнер The Times.


Метки Ливерпуль, Милнер

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2020 00:05

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  1. mancunia-planet 29.06.2020 00:55 # mancunia-planet
    МЮ чемпион!

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  2. rap-woiska 29.06.2020 00:05 # rap-woiska
    Сможем ли мы справиться с успехом? Так же хорошо провести следующий сезон, как этот, будет недостаточно, потому что "Сити" прибавит, как другие клубы",

    Источник: http://fapl.ru/posts/79334/

    лол

    (ответить)

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