Хаманн: "Теперь Клопп — лучший тренер в мире"

Экс-полузащитник "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Дитмар Хаманн объяснил, почему Юрген Клопп отобрал у Хосепа Гвардиолы звание лучшего тренера мира.

С момента своего прихода в "Сити" в 2016 году Гвардиола завоевал два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и три Кубка Лиги, добавив эти трофеи к тому огромному количеству наград, которые он выиграл со своими предыдущими клубами.



Для Клоппа оформленный на текущей неделе титул Премьер-Лиги стал первым трофеем на внутренней арене с "Ливерпулем", однако Хаманн призывает судить о работе Юргена не по количеству наград, а по прогрессу команды.



"Теперь следует рассматривать Юргена как лучшего тренера в футболе. Пеп Гвардиола — исключительный тренер, но когда он пришел в "Манчестер Сити", он принял клуб, который уже выигрывал титулы и кубки".



"Конечно, успехи Гвардиолы в последние три сезона заслуживают высокой оценки, но Клопп принял клуб, который мог похвастать одним Кубком Лиги за 10 лет, и он построил команду практически с нуля".



"Именно поэтому их достижения несравнимы. Клопп — первый тренер "Ливерпуля" в истории, выигравший Премьер-Лигу, а также первый немец, выигравший ее. Если сравнить их нынешний состав с тем, который ему достался, то он практически полностью сменил команду — с чистыми расходами в районе 50 миллионов фунтов".



"Если посмотреть на ресурсы, которыми обладали другие тренеры, то это делает его достижения еще более сказочным. Он сформировал невероятную линию нападения из Мо Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино".



"В лице Александер-Арнольда и Робертсона он вырастил двух, возможно, лучших крайних защитников в мире. Покупка Ван Дейка стала большой удачей, даже за 75 миллионов фунтов, потому что в последние 30 лет проблемы "Ливерпуля" шли от уязвимости в обороне".



"Великая команда должна избегать двух вещей. Во-первых, самоуспокоенности, но даже с 25 очками отрыва на вершине намека на это никогда не было. Вторая вещь касается бойцовского духа, но этот "Ливерпуль" никогда не сдается".



"Это все благодаря Юргену Клоппу. Он построил команду братьев, для которых недопустимо подводить друг друга", — сообщил Хаманн Daily Mirror.