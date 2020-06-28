Невилл: "Юнайтед" в одном приобретении от борьбы за титул"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "красным дьяволам" достаточно совершить еще одно приобретение, чтобы стать претендентом на титул Премьер-Лиги.

В этом сезоне "Юнайтед" сражается только за место в зоне Лигу Чемпионов, однако Невиллу кажется, что главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер практически завершил перестройку команды.



Гари убежден, что с защитником мирового уровня близ Харри Магуайра "Юнайтед" попытается отобрать титул у "Ливерпуля" в следующем сезоне.



"Насколько Сульшер близок к завершению перестройки "Юнайтед"? Думаю, им нужно совершить еще одно приобретение".



"На ум приходят приобретения вроде Виргила Ван Дейка и Алиссона в "Ливерпуле".



"Два приобретения или одно приобретение плюс Поль Погба в своей лучшей форме, и тогда, думаю, "Юнайтед" будет ближе к титулу".



"Юнайтед" нужен центральный защитник. Посмотрите на влияние Ван Дейка. Магуайр очень сильно повлиял на игру "Юнайтед", но им нужен еще один сильный центральный защитник".



"Они по-прежнему уязвимы в обороне. Еще одно приобретение, и "Юнайтед" будет претендентом на титул", — цитирует Невилла Goal.