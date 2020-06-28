Невилл: "Юнайтед" в одном приобретении от борьбы за титул"

Гари Невилл Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "красным дьяволам" достаточно совершить еще одно приобретение, чтобы стать претендентом на титул Премьер-Лиги.

В этом сезоне "Юнайтед" сражается только за место в зоне Лигу Чемпионов, однако Невиллу кажется, что главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер практически завершил перестройку команды.

Гари убежден, что с защитником мирового уровня близ Харри Магуайра "Юнайтед" попытается отобрать титул у "Ливерпуля" в следующем сезоне.

"Насколько Сульшер близок к завершению перестройки "Юнайтед"? Думаю, им нужно совершить еще одно приобретение".

"На ум приходят приобретения вроде Виргила Ван Дейка и Алиссона в "Ливерпуле".

"Два приобретения или одно приобретение плюс Поль Погба в своей лучшей форме, и тогда, думаю, "Юнайтед" будет ближе к титулу".

"Юнайтед" нужен центральный защитник. Посмотрите на влияние Ван Дейка. Магуайр очень сильно повлиял на игру "Юнайтед", но им нужен еще один сильный центральный защитник".

"Они по-прежнему уязвимы в обороне. Еще одно приобретение, и "Юнайтед" будет претендентом на титул", — цитирует Невилла Goal.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2020 18:00

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  1. faridmyu90 28.06.2020 18:48 # faridmyu90
    А некоторие не понимаюшие в футболу даже что у сулшера ничего не получится и его уволит уже осеню а дале уволили эмери. Почетино а он строит сваю каманду и не плоха получается толка дураки этого не хочет этого призноват.

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  2. alexomck 28.06.2020 18:37 # alexomck
    Невилл считает, что МЮ нужно еще пять-шесть приобретений

    "Им нужно укрепить атаку, и их полузащита выглядит блекло. Поль Погба едва перенес операцию, Скотт Мактоминей тоже травмирован, но им нужно больше, чем только полузащитник и центральный нападающий. Им также нужен центральный защитник, левый защитник, фланговый игрок. Им нужно пять или шесть новых игроков".

    Источник: http://fapl.ru/posts/76145/

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  3. weorlfc 28.06.2020 18:16 # weorlfc
    Норм вещает с Папуа Новой Гвинеи! (:

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  4. scauzer11 28.06.2020 18:09 # scauzer11
    по х.й))

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