Невилл: "Юнайтед" в одном приобретении от борьбы за титул"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "красным дьяволам" достаточно совершить еще одно приобретение, чтобы стать претендентом на титул Премьер-Лиги.
В этом сезоне "Юнайтед" сражается только за место в зоне Лигу Чемпионов, однако Невиллу кажется, что главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер практически завершил перестройку команды.
Гари убежден, что с защитником мирового уровня близ Харри Магуайра "Юнайтед" попытается отобрать титул у "Ливерпуля" в следующем сезоне.
"Насколько Сульшер близок к завершению перестройки "Юнайтед"? Думаю, им нужно совершить еще одно приобретение".
"На ум приходят приобретения вроде Виргила Ван Дейка и Алиссона в "Ливерпуле".
"Два приобретения или одно приобретение плюс Поль Погба в своей лучшей форме, и тогда, думаю, "Юнайтед" будет ближе к титулу".
"Юнайтед" нужен центральный защитник. Посмотрите на влияние Ван Дейка. Магуайр очень сильно повлиял на игру "Юнайтед", но им нужен еще один сильный центральный защитник".
"Они по-прежнему уязвимы в обороне. Еще одно приобретение, и "Юнайтед" будет претендентом на титул", — цитирует Невилла Goal.
28.06.2020 18:00
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А некоторие не понимаюшие в футболу даже что у сулшера ничего не получится и его уволит уже осеню а дале уволили эмери. Почетино а он строит сваю каманду и не плоха получается толка дураки этого не хочет этого призноват.
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Невилл считает, что МЮ нужно еще пять-шесть приобретений
"Им нужно укрепить атаку, и их полузащита выглядит блекло. Поль Погба едва перенес операцию, Скотт Мактоминей тоже травмирован, но им нужно больше, чем только полузащитник и центральный нападающий. Им также нужен центральный защитник, левый защитник, фланговый игрок. Им нужно пять или шесть новых игроков".
Источник: http://fapl.ru/posts/76145/
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Норм вещает с Папуа Новой Гвинеи! (:
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по х.й))
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