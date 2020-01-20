Невилл считает, что МЮ нужно еще пять-шесть приобретений
Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" придется потратить еще сотни миллионов фунтов на пять или шесть новичков, чтобы стать претендентом на титул Премьер-Лиг.
Поражение 2:0 от "Ливерпуля" накануне увеличило отставание "красных дьяволов" от вершины Премьер-Лиги до 30 очков.
Столь же огромна была и разница в уровне игры двух команд, и Невиллу кажется, что "Юнайтед" будет чрезвычайно сложно, долго — и дорого — приблизиться к "Ливерпулю".
"Им нужно быстро отреагировать, а это означает, они должны принять правильные решения".
"В последние годы "Манчестер Юнайтед" вызывает настоящее разочарование — руководство стабильно переменчиво в вопросах стратегии".
"Они совершили ряд неудачных покупок при комплектации состава, и у этого есть последствия. Кроме того, нет ничего больнее, чем видеть возвращение "Ливерпуля" на вершину лиги".
"Я надеюсь, что сегодня руководство "Манчестер Юнайтед" почувствовало ту боль, которую испытывают фанаты и каждый, кто связан с клубом, поэтому что это плохо".
"Следующие шесть месяцев будут очень, очень сложными. Я не могу поверить, что после всех этих инвестиций, которые они совершили в последние пять, шесть или семь лет они играют той командой, которой сыграли. Не могу поверить".
"Им нужно укрепить атаку, и их полузащита выглядит блекло. Поль Погба едва перенес операцию, Скотт Мактоминей тоже травмирован, но им нужно больше, чем только полузащитник и центральный нападающий. Им также нужен центральный защитник, левый защитник, фланговый игрок. Им нужно пять или шесть новых игроков".
"Одного-двух они могут пригласить немедленно, чтобы залатать дыры. Из-за травм Рэшфорда и Погба они нуждаются в полузащитнике и нападающем, но и другие позиции требуют усиления. На этот состав были потрачены сотни миллионов фунтов, но кажется, что нужны еще сотни миллионов, и это тревожно", — сообщил Невилл в своем подкасте.
Gary Neville and Jamie Carragher at Anfield today #MUFC pic.twitter.com/OLJX6xWBbb— United Xtra (@utdxtra) January 19, 2020
20.01.2020 18:00
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Последние комментарии:
Нужно 5 -6 топ ну или околотопов , а не говна типа райсов и лонгстафов
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невилл так считает с 13го года. нам каждый год нужно 5-6 приобретений, особенно после 5-6 приобретений. а еще перестройки, любим перестройки. особенно радует когда фанаты оправдывают результаты тем что в клубе идет перестройка. пока все живут в 2020м мю живет в 2013м
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Карра любит над Невиллом троллить.)
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Ещё есть такие фразы:
“I saw a statistic two weeks ago that United have the second-highest wage bill in the world. And that’s the squad they’ve got. It’s unforgivable. It really is."
Две недели назад я видел статистику, согласно которой Юнайтед занимает второе место в мире по зарплате. И это команда, которая у них есть. Это непростительно. Это действительно так.
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Пизде5 горит этот уе6ан
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