Невилл считает, что МЮ нужно еще пять-шесть приобретений

Гари Невилл Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" придется потратить еще сотни миллионов фунтов на пять или шесть новичков, чтобы стать претендентом на титул Премьер-Лиг.


Поражение 2:0 от "Ливерпуля" накануне увеличило отставание "красных дьяволов" от вершины Премьер-Лиги до 30 очков.

Столь же огромна была и разница в уровне игры двух команд, и Невиллу кажется, что "Юнайтед" будет чрезвычайно сложно, долго — и дорого — приблизиться к "Ливерпулю".

"Им нужно быстро отреагировать, а это означает, они должны принять правильные решения".

"В последние годы "Манчестер Юнайтед" вызывает настоящее разочарование — руководство стабильно переменчиво в вопросах стратегии".

"Они совершили ряд неудачных покупок при комплектации состава, и у этого есть последствия. Кроме того, нет ничего больнее, чем видеть возвращение "Ливерпуля" на вершину лиги".

"Я надеюсь, что сегодня руководство "Манчестер Юнайтед" почувствовало ту боль, которую испытывают фанаты и каждый, кто связан с клубом, поэтому что это плохо".

"Следующие шесть месяцев будут очень, очень сложными. Я не могу поверить, что после всех этих инвестиций, которые они совершили в последние пять, шесть или семь лет они играют той командой, которой сыграли. Не могу поверить".

"Им нужно укрепить атаку, и их полузащита выглядит блекло. Поль Погба едва перенес операцию, Скотт Мактоминей тоже травмирован, но им нужно больше, чем только полузащитник и центральный нападающий. Им также нужен центральный защитник, левый защитник, фланговый игрок. Им нужно пять или шесть новых игроков".

"Одного-двух они могут пригласить немедленно, чтобы залатать дыры. Из-за травм Рэшфорда и Погба они нуждаются в полузащитнике и нападающем, но и другие позиции требуют усиления. На этот состав были потрачены сотни миллионов фунтов, но кажется, что нужны еще сотни миллионов, и это тревожно", — сообщил Невилл в своем подкасте.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 413

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. quavo 20.01.2020 18:16 # quavo
    Нужно 5 -6 топ ну или околотопов , а не говна типа райсов и лонгстафов

    (ответить)

  2. van-der-slav 20.01.2020 18:15 # van-der-slav
    невилл так считает с 13го года. нам каждый год нужно 5-6 приобретений, особенно после 5-6 приобретений. а еще перестройки, любим перестройки. особенно радует когда фанаты оправдывают результаты тем что в клубе идет перестройка. пока все живут в 2020м мю живет в 2013м

    (ответить)

  3. liverpool-66 20.01.2020 18:14 # liverpool-66
    Карра любит над Невиллом троллить.)

    (ответить)

  4. liverpool-66 20.01.2020 18:12 # liverpool-66
    Ещё есть такие фразы:
    “I saw a statistic two weeks ago that United have the second-highest wage bill in the world. And that’s the squad they’ve got. It’s unforgivable. It really is."

    Две недели назад я видел статистику, согласно которой Юнайтед занимает второе место в мире по зарплате. И это команда, которая у них есть. Это непростительно. Это действительно так.

    (ответить)

  5. mane 20.01.2020 18:01 # mane
    Пизде5 горит этот уе6ан

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: