Невилл считает, что МЮ нужно еще пять-шесть приобретений

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" придется потратить еще сотни миллионов фунтов на пять или шесть новичков, чтобы стать претендентом на титул Премьер-Лиг.



Поражение 2:0 от "Ливерпуля" накануне увеличило отставание "красных дьяволов" от вершины Премьер-Лиги до 30 очков.



Столь же огромна была и разница в уровне игры двух команд, и Невиллу кажется, что "Юнайтед" будет чрезвычайно сложно, долго — и дорого — приблизиться к "Ливерпулю".



"Им нужно быстро отреагировать, а это означает, они должны принять правильные решения".



"В последние годы "Манчестер Юнайтед" вызывает настоящее разочарование — руководство стабильно переменчиво в вопросах стратегии".



"Они совершили ряд неудачных покупок при комплектации состава, и у этого есть последствия. Кроме того, нет ничего больнее, чем видеть возвращение "Ливерпуля" на вершину лиги".



"Я надеюсь, что сегодня руководство "Манчестер Юнайтед" почувствовало ту боль, которую испытывают фанаты и каждый, кто связан с клубом, поэтому что это плохо".



"Следующие шесть месяцев будут очень, очень сложными. Я не могу поверить, что после всех этих инвестиций, которые они совершили в последние пять, шесть или семь лет они играют той командой, которой сыграли. Не могу поверить".



"Им нужно укрепить атаку, и их полузащита выглядит блекло. Поль Погба едва перенес операцию, Скотт Мактоминей тоже травмирован, но им нужно больше, чем только полузащитник и центральный нападающий. Им также нужен центральный защитник, левый защитник, фланговый игрок. Им нужно пять или шесть новых игроков".



"Одного-двух они могут пригласить немедленно, чтобы залатать дыры. Из-за травм Рэшфорда и Погба они нуждаются в полузащитнике и нападающем, но и другие позиции требуют усиления. На этот состав были потрачены сотни миллионов фунтов, но кажется, что нужны еще сотни миллионов, и это тревожно", — сообщил Невилл в своем подкасте.



