Каррагер объяснил, как "Ливерпулю" стать одной из лучших команд в эру Премьер-Лиги

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер объяснил, как команде Юргена Клоппа стать одной из величайших в эру Премьер-Лиги.

12 месяцев назад выиграв Лигу Чемпионов, на текущей неделе "Ливерпуль" отпраздновал чемпионство в Премьер-Лиге. Это первый титул для мерсисайдского клуба за последние 30 лет.



Каррагер считает, что истинное величие команды проявляется на длительном отрезке времени, поэтому Джейми интересно, смогут ли "красные" развить свой успех.



"Эра команды длится три или четыре года, поэтому давайте посмотрим, как "Ливерпуль" преодолеет этот отрезок. Они, наверное, захотят еще один трофей Лиги Чемпионов и еще один титул Премьер-Лиги, чтобы войти в число лучших".



"Если в следующие пару лет они действительно выиграют еще один титул Премьер-Лиги и, возможно, еще один трофей Лиги Чемпионов, они по праву окажутся среди лучших команд — в эру Премьер-Лиги точно, а, возможно, и за ее пределами", — сообщил Каррагер TEAMtalk.