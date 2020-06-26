Каррагер не верил, что Клопп выиграет Премьер-Лигу

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер признался, что не верил в способность Юргена Клоппа выиграть Премьер-Лигу.

Накануне "Ливерпуль" впервые в своей истории стал чемпионом Премьер-Лиги, хотя до завершения сезона должен сыграть еще семь матчей.



По словам Каррагера, со временем он осознал, что лучшие команды "Ливерпуля" из прошлого были просто выскочками, которые могут блеснуть один сезон и затем снова уйти в тень. Джейми не думал, что "красным" удастся выиграть титул без серьезных вложений, но рад, что ошибался.



"Я начал терять веру вскоре после моего последней осмысленной попытки завоевать титул в 2009 году".



"Сезон в 2010 году был ужасен. Хаби Алонсо продали в "Реал", команда Рафы Бенитеса буксовала, а клуб готовился к очередной перестройке".



"Неохотно я пришел к разочаровывающему заключению, что чемпионского парада никогда не будет".



"В 2000-х годах мы начинали каждый предсезонный период с надеждой, что пара приобретений сделают разницу. И несколько раз почти получалось".



"Но даже когда я оглядываюсь на 2002 год при Жераре Улье и 2009 при Бенитесе, когда мы были ближе всего к титулу, "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" все равно были сильнее".



"Оказавшись снаружи этого пузыря и лучше изучив пейзаж английского футбола, я осознал, что лучшие команды "Ливерпуля", за которые я играл, прыгали выше своей головы".



"Как бы хорошо я ни относился к владельцам клуба из Fenway Sports Group и кто бы ни был главным тренером, я просто не мог представить себе, что мы переломим ситуацию без инвестиций уровня Романа Абрамовича или шейха Мансура".



"После того, как "Манчестер Сити" заманил Пепа Гвардиолу в Англию, это чувство окрепло. Я рассматривал Гвардиолу против Жозе Моуриньо в качестве следующего великого противостояния в Премьер-Лиге, тогда как Клоппу отводил борьбу с Арсеном Венгером и Маурисио Почеттино за попадание в топ-4".



"В своей первой колонке для The Telegraph в 2017 году я написал: "Не уверен, что Юрген Клопп когда-либо сможет вернуть титул на "Энфилд". Больше нельзя судить об успехе тренера "Ливерпуля" по победе в лиге. Конкуренция слишком сильна, а планка слишком высока".



"Я в восторге от того, что я ошибался. Выиграв титул с "Ливерпулем", теперь Юрген Клопп встал в один ряд с такими важными персонами, как Кенни Далглиш, Джо Фэган, Пейсли и Шенкли", — пишет Каррагер.