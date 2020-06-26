Лэмпард считает "Сити" лучшей командой в Премьер-Лиге

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что считает "Манчестер Сити" лучшей командой в Премьер-Лиге, несмотря на чемпионство "Ливерпуля".

Накануне вечером Лэмпард отпраздновал победу 2:1 над клубом, за который ему довелось выступать в качестве игроком, в результате чего "Ливерпуль" досрочно оформил титул.



Фрэнк признает, что Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп находятся на недосягаемом для других уровне, и это является ориентиром для "Челси".



"Это был тяжело".



"Когда противостоишь такой классной команде, как "Манчестер Сити", с их индивидуальным мастерством и уровнем тренерской работы, то для меня они лучшие. Лучшие в плане того, в какой футбол они играют. За ними замечательно наблюдать".



"Пеп и Юрген Клопп — это другой уровень. Вот почему "Ливерпуль" выигрывает лигу сегодня вечером!"



"Нам пришлось трудиться каждую секунду, чтобы добиться положительного результата. Мы очень, очень упорно трудились в обороне и имели лучшие моменты этим вечером", — сообщил Лэмпард BT Sport.