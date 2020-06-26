Лэмпард считает "Сити" лучшей командой в Премьер-Лиге

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что считает "Манчестер Сити" лучшей командой в Премьер-Лиге, несмотря на чемпионство "Ливерпуля".

Накануне вечером Лэмпард отпраздновал победу 2:1 над клубом, за который ему довелось выступать в качестве игроком, в результате чего "Ливерпуль" досрочно оформил титул.

Фрэнк признает, что Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп находятся на недосягаемом для других уровне, и это является ориентиром для "Челси".

"Это был тяжело".

"Когда противостоишь такой классной команде, как "Манчестер Сити", с их индивидуальным мастерством и уровнем тренерской работы, то для меня они лучшие. Лучшие в плане того, в какой футбол они играют. За ними замечательно наблюдать".

"Пеп и Юрген Клопп — это другой уровень. Вот почему "Ливерпуль" выигрывает лигу сегодня вечером!"

"Нам пришлось трудиться каждую секунду, чтобы добиться положительного результата. Мы очень, очень упорно трудились в обороне и имели лучшие моменты этим вечером", — сообщил Лэмпард BT Sport.


Метки Лэмпард, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2020 09:00

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  1. lodi 26.06.2020 09:26 # lodi
    ну блин))где он сказал что шити лучше-то?)портовые чемпики по праву с чем их и поздравляю

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  2. alexomck 26.06.2020 09:19 # alexomck
    Мы очень, очень упорно трудились в обороне и имели лучшие моменты этим вечером", — сообщил Лэмпард BT Sport.

    Источник: http://fapl.ru/posts/79276/

    когда Пулисик в пустые не закатил?
    Стерлинг в штангу попал и после из штрафной крутил, кепка мяч только взглядом провожал.
    фз где там лучше моменты у Челси были, когда в пустые не затолкали, так там пеналь поставили.

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  3. g3ndalf 26.06.2020 09:17 # g3ndalf
    михуйло вконец деградировал: сначала Гендузи вчера дубль оформил в матче с сити, теперь Лампард тренер Шытей.

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  4. progressive 26.06.2020 09:08 # progressive
    Заголовок противоречит содержимому статьи. Михажло решил собрать. Факт.

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  5. pamirbarkhorog 26.06.2020 09:07 # pamirbarkhorog
    Михайло зачем такие заголовки

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