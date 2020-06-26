Лэмпард считает "Сити" лучшей командой в Премьер-Лиге
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что считает "Манчестер Сити" лучшей командой в Премьер-Лиге, несмотря на чемпионство "Ливерпуля".
Накануне вечером Лэмпард отпраздновал победу 2:1 над клубом, за который ему довелось выступать в качестве игроком, в результате чего "Ливерпуль" досрочно оформил титул.
Фрэнк признает, что Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп находятся на недосягаемом для других уровне, и это является ориентиром для "Челси".
"Это был тяжело".
"Когда противостоишь такой классной команде, как "Манчестер Сити", с их индивидуальным мастерством и уровнем тренерской работы, то для меня они лучшие. Лучшие в плане того, в какой футбол они играют. За ними замечательно наблюдать".
"Пеп и Юрген Клопп — это другой уровень. Вот почему "Ливерпуль" выигрывает лигу сегодня вечером!"
"Нам пришлось трудиться каждую секунду, чтобы добиться положительного результата. Мы очень, очень упорно трудились в обороне и имели лучшие моменты этим вечером", — сообщил Лэмпард BT Sport.
26.06.2020 09:00
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Последние комментарии:
ну блин))где он сказал что шити лучше-то?)портовые чемпики по праву с чем их и поздравляю
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Мы очень, очень упорно трудились в обороне и имели лучшие моменты этим вечером", — сообщил Лэмпард BT Sport.
Источник: http://fapl.ru/posts/79276/
когда Пулисик в пустые не закатил?
Стерлинг в штангу попал и после из штрафной крутил, кепка мяч только взглядом провожал.
фз где там лучше моменты у Челси были, когда в пустые не затолкали, так там пеналь поставили.
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михуйло вконец деградировал: сначала Гендузи вчера дубль оформил в матче с сити, теперь Лампард тренер Шытей.
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Заголовок противоречит содержимому статьи. Михажло решил собрать. Факт.
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Михайло зачем такие заголовки
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