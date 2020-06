Светская хроника за вторник

16-летний Джуд Беллингем будет получать 60 тысяч фунтов в неделю в Дортмунд. "Ливерпуль" лидирует в борьбе за Калиду Кулибали. Премьер-Лига объявит войну плевкам. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Барселона" понизила до 63 миллионов фунтов цену за полузащитника Филиппе Коутиньо, который по-прежнему собирается вернуться в Премьер-Лигу. (Diario Sport)



Полузащитник Кай Хаверц готов остаться в "Байере" еще на сезон, но хочет определиться со своим будущим клубом уже этим летом. (talkSPORT)



"Ювентус" надеется обойти "Интер" в борьбе за крайнего защитника "Челси" Эмерсона Палмери. (Tuttosport)



Переезд голкипера "Аякса" Андре Онаны в Премьер-Лигу находится под вопросом. (Daily Mail)



16-летний полузащитник "Бирмингема" Джуд Беллингем, на которого претендовал "Манчестер Юнайтед", в ближайшие дни перейдет в дортмундскую "Боруссию", где будет получать 60 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mail)



"Рома" сохранит защитника "Юнайтед" Криса Смоллинга еще минимум на один сезон. (Corriere dello Sport)



"Рома" готова использовать своего вингера Джастина Клюйверта как в сделке по выкупу Смоллинга, так и в сделке по Генриху Мхитаряну из "Арсенала". (Correire dello Sport)



"Юнайтед" — единственный клуб, сделавший запрос насчет защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (Gazzetta dello Sport)



"Ливерпуль" задумывается о покупке Калиду Кулибали, но готов заплатить на 32 млн. фунтов меньше, чем хочет "Наполи" за своего защитника. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Кулибали. (TMW)



"Бавария" предложила 36 млн. фунтов за вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане. (The Sun)



Полузащитник "Эвертона" Морган Шнайдерлен на пороге перехода в "Ниццу". (Sky Sports)



"Уотфорд" и "Кристал Пэлас" сражаются за вингера Райана Фрэйзера, покидающего "Борнмут" свободным агентом. (Daily Express)



Другое



Премьер-Лига готова объявить войну плевкам, обниманиям и рукопожатиям игроков и тренеров в период пандемии коронавируса. (The Telegraph)



Перед матчем Премьер-Лиги между "Сити" и "Бернли" над "Этихад" пролетел самолет с надписью "White Lives Matter — Burnley". (The Sun)



Безголевое дерби между "Эвертоном" и "Ливерпулем" собрало 5.5 млн. зрителей у экранов, и это рекорд для британского телевидения. (The Independent)