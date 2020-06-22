Ван Дейк: "Ливерпуль" стал на шаг ближе к цели"
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк нашел позитив в ничейном результате матча против "Эвертона".
Если бы "красные" одержали победу в мерсисайдском дерби накануне, то получили бы возможность оформить чемпионство в Премьер-Лиге на родном "Энфилде" — против "Кристал Пэлас" в ближайшую среду.
А теперь ожидание чемпионства может затянуться до июля, если "Манчестер Сити", главный преследователь "Ливерпуля", не будет ошибаться. Однако Ван Дейк призывает рассматривать безголевую ничью в дерби как небольшой, но все-таки шаг к титулу.
"Каждый из нас был просто рад вернуться. Мы не проиграли и стали на шаг ближе к своей цели".
"Теперь мы на шаг ближе, хотя, конечно, каждый хотел получить три очка. Мы хотим играть лучше с каждым разом, и давайте посмотрим, как мы проведем следующие несколько недель", — цитирует Ван Дейка The Telegraph.
22.06.2020 12:00
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3 месяца карантина чуваки просто ничего не делали. гигантский отрыв морально убил все желание тренироваться и рвать жилы. в результате еле унесли ноги от беспонтового эвертона.
если бы ситуация была как в бундеслиге, когда Бавария буквально выгрызала чемпионство - не было бы такой растренированности.а сейчас колбаса имеет то то имеет, понимая что даже без Салахов на одних ничейках доползут до кубка даже на ободах
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