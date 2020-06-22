Ван Дейк: "Ливерпуль" стал на шаг ближе к цели"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк нашел позитив в ничейном результате матча против "Эвертона".

Если бы "красные" одержали победу в мерсисайдском дерби накануне, то получили бы возможность оформить чемпионство в Премьер-Лиге на родном "Энфилде" — против "Кристал Пэлас" в ближайшую среду.



А теперь ожидание чемпионства может затянуться до июля, если "Манчестер Сити", главный преследователь "Ливерпуля", не будет ошибаться. Однако Ван Дейк призывает рассматривать безголевую ничью в дерби как небольшой, но все-таки шаг к титулу.



"Каждый из нас был просто рад вернуться. Мы не проиграли и стали на шаг ближе к своей цели".



"Теперь мы на шаг ближе, хотя, конечно, каждый хотел получить три очка. Мы хотим играть лучше с каждым разом, и давайте посмотрим, как мы проведем следующие несколько недель", — цитирует Ван Дейка The Telegraph.