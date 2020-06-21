Алиссон спас очко для "Ливерпуля" в мерсисайдском дерби
Два великолепных сейва Алиссона в концовке позволили "Ливерпулю" избежать поражения в дерби против "Эвертона" — 0:0.
По сравнению с поражением 4:0 от "Челси" 8 марта главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти поменял трех игроков в старте своей команды, на сей раз доверившись Крису Коулмену, Алексу Ивоби и 19-летнему Энтони Гордону.
Стартовый состав "красных" недосчитался Энди Робертсона и Мохамеда Салаха, вместо которых появились Джеймс Милнер и Такуми Минамино. Алиссон решил свои проблемы со здоровьем и вернулся в ворота.
Уже в самом начале матча Ришарлисон совершил опаснейший прострел вдоль ворот Алиссона. Доминик Калверт-Левин слегка не поспел на дальнюю штангу.
Вскоре "Ливерпуль" ответил ударом Минамино с дистанции — над крестовиной. А затем команды взяли паузу, решив никуда не спешить.
Около получасовой отметки команды еще раз обменялись моментами, но ни Ришарлисон, ни Жоэль Матип, оба пробивая головой, в створ не попали.
До перерыва "красные" создали еще пару моментов, но самым запоминающимся событием в остатке тайма стала травма Милнера, вместо которого выше Джо Гомес.
Во втором тайме "Эвертон" явно перестроился на игру вторым номером. "Ливерпуль" оказывал определенное давление, но реальных моментов не создавал — "ириски" оборонялись очень дисциплинированно.
Ближе к концу матча давление гостей стало ослабевать, а на 80-й минуте хозяева едва не вырвали победу. Алиссон отразил сложнейший удар Калверт-Левина из пределов штрафной, а добивание Тома Дэвиса пришлось в штангу.
Спустя минуту скучавший большую часть матча Алиссон совершил еще один сейв, парировав удар в упор соотечественника Ришарлисона.
В целом матч разочаровал и совершенно не походил на типичные мерсисайдские дерби. Концовка едва не обернулась для "Ливерпуля" провалом — "красные", и так играя неважно, слишко рано выдохлись и вполне могли быть за это наказаны, если бы не Алиссон.
"Эвертон" — "Ливерпуль". Отчет о матче
21.06.2020 23:00
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Последние комментарии:
хочу что бы Ливерпуль сыграл все отставшие матчи в ничью что бы здесшние Лохи рвали жопу в каждом матче ха ха ха ха ЛИВЕРПУЛЬ че че че ЧЕМПИОН
(ответить)
СПАС ОЧКО))))
Орублять)))))))
(ответить)
кстати норм во 2-ом тайме эвертон повозил рылом по газону зеропуков
только лютый фарт помог зеропукам отмыться от этого лютого позорища
недочемпики
(ответить)
Подарили 1 очко братьям чтобы те вышвырнули пенсопидоров из зоны ЛЧ
(ответить)
Потерял очки лифак, а обоссаны пенисы) ну что ты будешь делать))
(ответить)
Ну значит ещё пара ничеек и победа. Кстати, примечательно, что ириски так грамотно и с такой степенью концентрации ни с кем больше сыграть не смогут.
(ответить)
Чемпион играет вничью, но на подсосе у них педолаги из шайки глоров Вротъепалси. Ахахаах!
(ответить)
Не то что мы - короли, в прошлом туре на изи вынесли этот мусор 4-0, так что учитесь у лучших, сынки)
(ответить)
Чемпиони!!!
(ответить)
Как мы разрешим так Эвертон и будет драть очко Ливеру (c) Клопп
(ответить)
У Ливера одна победа в пяти последних матчах. Клопп аут!
(ответить)
Нормально растянем удовольствие.
(ответить)
Пенсам 0-0 уже позор ну что за погорелки :)
(ответить)
Это вам не Адриан
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как я и предсказывал, потеряют очки с эвертоном, уже не 2 матча до чемпионства а 3, потом 4 и так далее)) доминация по колбасному хахаха
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алисон спас колбасное очко
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Че как там 2 победы до титула?
К августу то хоть выиграете, позорники?
(ответить)
Лошки.
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атлетико 1-0 пук
уотфорд 3-0 пук
пук 2-3 атлетико
челси 2-0 пук
эвертон 0-0 пук
это типа команда чемпион...позорище ебаное это, а не чемпион. Позорище лиге, что посредством вара и судеек тащили это дерьмо к титулу. Выносите им уже их честно заработанный картонный трофей. Это то, на что вы реально заслужили.
Картонные чемпионы. УНВА
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