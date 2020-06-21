Алиссон спас очко для "Ливерпуля" в мерсисайдском дерби

Два великолепных сейва Алиссона в концовке позволили "Ливерпулю" избежать поражения в дерби против "Эвертона" — 0:0.

По сравнению с поражением 4:0 от "Челси" 8 марта главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти поменял трех игроков в старте своей команды, на сей раз доверившись Крису Коулмену, Алексу Ивоби и 19-летнему Энтони Гордону.



Стартовый состав "красных" недосчитался Энди Робертсона и Мохамеда Салаха, вместо которых появились Джеймс Милнер и Такуми Минамино. Алиссон решил свои проблемы со здоровьем и вернулся в ворота.



Уже в самом начале матча Ришарлисон совершил опаснейший прострел вдоль ворот Алиссона. Доминик Калверт-Левин слегка не поспел на дальнюю штангу.



Вскоре "Ливерпуль" ответил ударом Минамино с дистанции — над крестовиной. А затем команды взяли паузу, решив никуда не спешить.



Около получасовой отметки команды еще раз обменялись моментами, но ни Ришарлисон, ни Жоэль Матип, оба пробивая головой, в створ не попали.



До перерыва "красные" создали еще пару моментов, но самым запоминающимся событием в остатке тайма стала травма Милнера, вместо которого выше Джо Гомес.



Во втором тайме "Эвертон" явно перестроился на игру вторым номером. "Ливерпуль" оказывал определенное давление, но реальных моментов не создавал — "ириски" оборонялись очень дисциплинированно.



Ближе к концу матча давление гостей стало ослабевать, а на 80-й минуте хозяева едва не вырвали победу. Алиссон отразил сложнейший удар Калверт-Левина из пределов штрафной, а добивание Тома Дэвиса пришлось в штангу.



Спустя минуту скучавший большую часть матча Алиссон совершил еще один сейв, парировав удар в упор соотечественника Ришарлисона.



В целом матч разочаровал и совершенно не походил на типичные мерсисайдские дерби. Концовка едва не обернулась для "Ливерпуля" провалом — "красные", и так играя неважно, слишко рано выдохлись и вполне могли быть за это наказаны, если бы не Алиссон.



"Эвертон" — "Ливерпуль". Отчет о матче