Алиссон спас очко для "Ливерпуля" в мерсисайдском дерби

Том Дэвис Два великолепных сейва Алиссона в концовке позволили "Ливерпулю" избежать поражения в дерби против "Эвертона" — 0:0.

По сравнению с поражением 4:0 от "Челси" 8 марта главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти поменял трех игроков в старте своей команды, на сей раз доверившись Крису Коулмену, Алексу Ивоби и 19-летнему Энтони Гордону.

Стартовый состав "красных" недосчитался Энди Робертсона и Мохамеда Салаха, вместо которых появились Джеймс Милнер и Такуми Минамино. Алиссон решил свои проблемы со здоровьем и вернулся в ворота.

Уже в самом начале матча Ришарлисон совершил опаснейший прострел вдоль ворот Алиссона. Доминик Калверт-Левин слегка не поспел на дальнюю штангу.

Вскоре "Ливерпуль" ответил ударом Минамино с дистанции — над крестовиной. А затем команды взяли паузу, решив никуда не спешить.

Около получасовой отметки команды еще раз обменялись моментами, но ни Ришарлисон, ни Жоэль Матип, оба пробивая головой, в створ не попали.

До перерыва "красные" создали еще пару моментов, но самым запоминающимся событием в остатке тайма стала травма Милнера, вместо которого выше Джо Гомес.

Во втором тайме "Эвертон" явно перестроился на игру вторым номером. "Ливерпуль" оказывал определенное давление, но реальных моментов не создавал — "ириски" оборонялись очень дисциплинированно.

Ближе к концу матча давление гостей стало ослабевать, а на 80-й минуте хозяева едва не вырвали победу. Алиссон отразил сложнейший удар Калверт-Левина из пределов штрафной, а добивание Тома Дэвиса пришлось в штангу.

Спустя минуту скучавший большую часть матча Алиссон совершил еще один сейв, парировав удар в упор соотечественника Ришарлисона.

В целом матч разочаровал и совершенно не походил на типичные мерсисайдские дерби. Концовка едва не обернулась для "Ливерпуля" провалом — "красные", и так играя неважно, слишко рано выдохлись и вполне могли быть за это наказаны, если бы не Алиссон.

"Эвертон" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2020 23:00

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Последние комментарии:




  1. v-0987654321 21.06.2020 23:00 # v-0987654321
    хочу что бы Ливерпуль сыграл все отставшие матчи в ничью что бы здесшние Лохи рвали жопу в каждом матче ха ха ха ха ЛИВЕРПУЛЬ че че че ЧЕМПИОН

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  2. scholes22 21.06.2020 22:59 # scholes22
    СПАС ОЧКО))))
    Орублять)))))))

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  3. thegodfather 21.06.2020 22:59 # thegodfather
    кстати норм во 2-ом тайме эвертон повозил рылом по газону зеропуков
    только лютый фарт помог зеропукам отмыться от этого лютого позорища
    недочемпики

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  4. chronicle 21.06.2020 22:59 # chronicle
    Подарили 1 очко братьям чтобы те вышвырнули пенсопидоров из зоны ЛЧ

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  5. forester 21.06.2020 22:59 # forester
    Потерял очки лифак, а обоссаны пенисы) ну что ты будешь делать))

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  6. sausage 21.06.2020 22:59 # sausage
    Ну значит ещё пара ничеек и победа. Кстати, примечательно, что ириски так грамотно и с такой степенью концентрации ни с кем больше сыграть не смогут.

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  7. xoce-moyp 21.06.2020 22:59 # xoce-moyp
    Чемпион играет вничью, но на подсосе у них педолаги из шайки глоров Вротъепалси. Ахахаах!

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  8. ba-29 21.06.2020 22:59 # ba-29
    Не то что мы - короли, в прошлом туре на изи вынесли этот мусор 4-0, так что учитесь у лучших, сынки)

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  9. alexomck 21.06.2020 22:59 # alexomck
    Чемпиони!!!

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  10. chelseafanmd 21.06.2020 22:59 # chelseafanmd
    Как мы разрешим так Эвертон и будет драть очко Ливеру (c) Клопп

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  11. brown-ale 21.06.2020 22:58 # brown-ale
    У Ливера одна победа в пяти последних матчах. Клопп аут!

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  12. skychnie-oboi 21.06.2020 22:57 # skychnie-oboi
    Нормально растянем удовольствие.

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  13. weorlfc 21.06.2020 22:57 # weorlfc
    Пенсам 0-0 уже позор ну что за погорелки :)

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  14. lovrentiy 21.06.2020 22:57 # lovrentiy
    Это вам не Адриан

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  15. bezviz 21.06.2020 22:57 # bezviz
    как я и предсказывал, потеряют очки с эвертоном, уже не 2 матча до чемпионства а 3, потом 4 и так далее)) доминация по колбасному хахаха

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  16. manutd-20champ 21.06.2020 22:57 # manutd-20champ
    алисон спас колбасное очко

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  17. superglor 21.06.2020 22:56 # superglor
    Че как там 2 победы до титула?

    К августу то хоть выиграете, позорники?

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  18. chelsea-super 21.06.2020 22:56 # chelsea-super
    Лошки.

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  19. thegodfather 21.06.2020 22:56 # thegodfather
    атлетико 1-0 пук
    уотфорд 3-0 пук
    пук 2-3 атлетико
    челси 2-0 пук
    эвертон 0-0 пук

    это типа команда чемпион...позорище ебаное это, а не чемпион. Позорище лиге, что посредством вара и судеек тащили это дерьмо к титулу. Выносите им уже их честно заработанный картонный трофей. Это то, на что вы реально заслужили.
    Картонные чемпионы. УНВА

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