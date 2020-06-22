Коллимор: "Клопп добился в Англии большего, чем Гвардиола"

Экс-нападающий "Ливерпуля" Стэн Коллимор считает, что главный тренер "красных" Юрген Клопп уже добился в английском футболе большего, чем Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити".

С момента своего прихода в "Сити" Гвардиола выиграл уже шесть больших трофеев на внутренней арене, включая два титула Премьер-Лиги подряд.



Клопп работает в "Ливерпуле" чуть дольше и до сих пор не познал радости побед со своим клубом на внутренней арене, однако Коллимор высоко оценивает ту трансформацию, которую "красные" преодолели при Юргене.



"Если Юрген Клопп продолжит в том же духе, он войдет в историю как один из величайших тренеров всех времен — не только "Ливерпуля", но и всего английского футбола".



"Он покупает и строит команду, его управление игроками, поведение и его достижения — первоклассны".



"Если после трофея Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, Суперкубка Европы и триумфа в Премьер-Лиге в этом сезоне он сможет развить свой успех еще двумя-тремя титулами и, возможно, еще одним трофеем Лиги Чемпионов и одним-двумя внутренними кубками, о нем будут справедливо говорить в тех же интонациях, что и о сэре Алексе Фергюсоне, Билле Шенкли, Брайане Клафе, Бобе Пейсли, Жозе Моуриньо, Пепе Гвардиоле".



"В плане его достижений в Англии я бы уже сейчас поставил Клоппа выше, чем Гвардиолу. Когда Гвардиола прибыл на "Этихад", проект "Манчестер Сити" развивался уже четыре, пять или шесть лет, тогда как Клопп, если сравнивать, практически начинал с нуля на "Энфилде".



"Знаю, некоторые люди укажут на то, что Клопп потратил 75 миллионов фунтов на Ван Дейка и 56 миллионов фунтов на Алиссона. Но другие тратили такие суммы по несколько раз без отдачи, которой наслаждается Клопп", — сообщил Каскарино Daily Mirror.