Ван Дейк: "Ливерпуль" сможет достичь следующего уровня благодаря титулу"
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк считает, что чемпионство в Премьер-Лиге поможет его команде выйти на еще более высокий уровень.
Прямо сейчас "красные" находятся на пороге своего первого с 1990 года чемпионского титула, оформить который они смогут уже на следующей неделе.
Однако Ван Дейку кажется, что "красные" под руководством Юргена Клоппа еще не достигли своего пика, а титул Премьер-Лиги подстегнет их к новым высотам.
"Еще две победы, и мы станем чемпионами. Однако мы не остановимся на этом. Мы хотим продолжать, мы хотим сохранить свою форму на следующий сезон, потому что следующий сезон начнется довольно скоро после последнего матча в этом".
"Тренер тоже разговаривал с нами об этом и сказал, что в этих девяти заключительных матчах мы зададим тон на следующий сезон".
"Мы еще не выиграли титул. Мы еще ничего не выиграли. Однако наша цель — начать следующий сезон в том же духе".
"Мы можем быть командой, которая продолжает прогрессировать. У нас есть игроки, способные прогрессировать и делать большие шаги в своем развитии. Победа в лиге значительно прибавит нам опыта и позволит достичь следующего уровня", — сообщил Ван Дейк Daily Mail.
21.06.2020 12:00
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