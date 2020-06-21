Ван Дейк: "Ливерпуль" сможет достичь следующего уровня благодаря титулу"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк считает, что чемпионство в Премьер-Лиге поможет его команде выйти на еще более высокий уровень.

Прямо сейчас "красные" находятся на пороге своего первого с 1990 года чемпионского титула, оформить который они смогут уже на следующей неделе.



Однако Ван Дейку кажется, что "красные" под руководством Юргена Клоппа еще не достигли своего пика, а титул Премьер-Лиги подстегнет их к новым высотам.



"Еще две победы, и мы станем чемпионами. Однако мы не остановимся на этом. Мы хотим продолжать, мы хотим сохранить свою форму на следующий сезон, потому что следующий сезон начнется довольно скоро после последнего матча в этом".



"Тренер тоже разговаривал с нами об этом и сказал, что в этих девяти заключительных матчах мы зададим тон на следующий сезон".



"Мы еще не выиграли титул. Мы еще ничего не выиграли. Однако наша цель — начать следующий сезон в том же духе".



"Мы можем быть командой, которая продолжает прогрессировать. У нас есть игроки, способные прогрессировать и делать большие шаги в своем развитии. Победа в лиге значительно прибавит нам опыта и позволит достичь следующего уровня", — сообщил Ван Дейк Daily Mail.