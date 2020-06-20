"Вулверхэмптон" догнал "Юнайтед"

Благодаря победе 0:2 в гостях у "Вест Хэма" "Вулверхэмптон" догнал по очкам "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге".

В первом тайме "волки" были больше нацелены на ворота, но в целом матч проходил неторопливо и больше напоминал товарищеский.



Гости атаковал охотнее и в конце концов добились своего. На 73-й минуте Адама Траоре, немногим ранее вышедший на замену, ускорился на правой бровке и навесил к дальней штанге, где Рауль Хименес головой опустил мяч в ворота — 1:0.



"Молотобойцы" чуть встрепенулись, но, ничего не создав, на 84-й минуте пропустили второй. Траоре разобрался с тремя соперниками, отдал направо Мэтту Дохерти, который подал верхом в штрафную, а Педру Нету пробил в касание по летящему мячу — 2:0.



Воспользовавшись осечками конкурентов, "Вулверхэмптон" догнал по очкам "Манчестер Юнайтед", с которым теперь делит пятое место, потенциально дающее путевку в Лигу Чемпионов, если дисквалификация "Манчестер Сити" останется в силе. "Вест Хэм" же лишь по разнице мячей находится вне зоны вылета.



"Вест Хэм" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче