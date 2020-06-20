30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 20 июня, четырьмя поединками продолжится 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

УОТФОРД — ЛЕСТЕР 14:30 Онлайн-трансляция



Обе команды были бы счастливы остаться на своих местах к финишу сезона — "Уотфорд" бы избежал вылета, а "Лестер" попал бы в Лигу Чемпионов. Однако тем и другим придется приложить усилия, чтобы это случилось. "Шершни" выиграли все три последних домашних встречи с "лисами" в рамках Премьер-Лиги.



Капитан "Уотфорда" Трой Дини в порядке, хотя позже других вернулся к тренировкам. Дарил Янмат, Жерар Деулофеу и Айзек Саксесс в этом сезоне уже не сыграют.



Полузащитник "Лестера" Деннис Прат под вопросом из-за проблем с икроножной мышцей. Райан Беннетт и Айозе Перес залечили свои болячки.



БРАЙТОН — АРСЕНАЛ 17:00 Онлайн-трансляция



"Арсенал" проведет уже свой второй матч после возобновления сезона, и если против "Манчестер Сити" у "канониров" особых шансов на успех не было, то здесь им будет явно проще. "Брайтон" — единственная команда Премьер-Лиги, еще не побеждавшая в этом календарном году (шесть ничьих и три поражения). В четырех последних встречах этих соперников в рамках чемпионата "чайки" ни разу не уступили.



Нападающий "Брайтона" Аарон Конноли полностью залечил свои колено и лодыжку и претендует на место в старте. В лазарете лишь Хосе Искьердо.



В матче против "Сити" "Арсенал" потерял Пабло Мари и Гранита Джаку с травмами, а также Давида Луиса с дисквалификацией. Форма Месута Озила по-прежнему вызывает вопросы.



ВЕСТ ХЭМ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 19:30 Онлайн-трансляция



Потери очков "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед" дают "Вулверхэмптону" хорошую возможность совершить рывок по направлению к Лиге Чемпионов. "Волки" научились неплохо совмещать выступления в Премьер-Лиге и Лиге Европы, но до августа могут сосредоточиться только на национальном чемпионате. "Вест Хэм" же думает только о том, как спастись от вылета. "Вулверхэмптон" выиграл все три последних встречи с "молотобойцами", не пропустив в них ни одного гола.



Защитник "Вест Хэма" Анджело Огбонна уже возобновил тренировки после недавней травмы. Других кадровых проблем в команде нет.



У "Вулверхэмптона" тоже все здоровы.



БОРНМУТ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 21:45 Онлайн-трансляция



Перед самой остановкой сезона "Кристал Пэлас" одержал три победы подряд со счетом 1:0, чем практически продлил свою прописку в Премьер-Лиге на седьмой сезон подряд. "Борнмут" чувствует себя гораздо менее уверенно, набрав только 11 очков в 18 последних матчах. "Вишенки" одержали лишь четыре победы в 36 последних выездах к "орлам" в рамках чемпионата, потерпев 22 поражения.



Вингер Райан Фрэйзер уже не сыграет за "Борнмут" ввиду истекающего контракта. Дэвид Брукс, Стив Кук, Арно Данжума и Ллойд Келли снова в строй, Чарли Дэниэлс к этому близок.



Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако готов провести свой первый матч с 1 июня. Джеффри Шлюпп, Мартин Келли и Джеймс Томкинс травмированы.