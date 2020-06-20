Моуриньо знал, что "Юнайтед" может заработать пенальти

Жозе Моуриньо Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо признался, что предупреждал свою команду о повышенном риске получить пенальти против "Манчестер Юнайтед".

Заработанный Полем Погба 11-метровый за 10 минут до конца позволил "красным дьяволам" избежать поражения на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" накануне вечером — 1:1.

"Юнайтед" мог получить и второй пенальти в самой концовке, однако система VAR сообщила рефери Джонатану Моссу, что фола на Бруну Фернандеше не было. Моуриньо с самого начала опасался таких вещей.

"Мы знали, что против нас могут поставить пенальти, и мы были очень осторожны с этим. Мы знали, что у "Манчестер Юнайтед" невероятная статистика по зарабатыванию пенальти в этом сезоне, и мы знали, что все происходящее в штрафной очень опасно для нас".

"Нам требовалось быть очень осторожными, каждый удар блокируя со спрятанными за спину руками. Мы знали, что это может случиться", — цитирует Моуриньо talkSPORT.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2020 14:00

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  1. liverbro 20.06.2020 14:35 # liverbro
    Варчестер пенальтед

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  2. chr1s8rown 20.06.2020 14:30 # chr1s8rown
    Penalty united

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  3. jack-willsher 20.06.2020 14:05 # jack-willsher
    > «МЮ» продолжает держать рекорд по пенальти – с начала прошлого сезона «Юнайтед» исполнил 24 удара – на 9 больше ближайших преследователей.

    Все, что нужно знать о Варчестер Юнайтед.

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