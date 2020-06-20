Моуриньо знал, что "Юнайтед" может заработать пенальти

Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо признался, что предупреждал свою команду о повышенном риске получить пенальти против "Манчестер Юнайтед".

Заработанный Полем Погба 11-метровый за 10 минут до конца позволил "красным дьяволам" избежать поражения на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" накануне вечером — 1:1.



"Юнайтед" мог получить и второй пенальти в самой концовке, однако система VAR сообщила рефери Джонатану Моссу, что фола на Бруну Фернандеше не было. Моуриньо с самого начала опасался таких вещей.



"Мы знали, что против нас могут поставить пенальти, и мы были очень осторожны с этим. Мы знали, что у "Манчестер Юнайтед" невероятная статистика по зарабатыванию пенальти в этом сезоне, и мы знали, что все происходящее в штрафной очень опасно для нас".



"Нам требовалось быть очень осторожными, каждый удар блокируя со спрятанными за спину руками. Мы знали, что это может случиться", — цитирует Моуриньо talkSPORT.