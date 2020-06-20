"Тоттенхэм" и "Юнайтед" сыграли вничью

Поль Погба и Бруну Фернандеш "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" возобновили сезон Премьер-Лиги с ничейного матча в Лондоне – 1:1.

Относительно матча Лиги Чемпионов в Лейпциге в стартовом составе "шпор" произошло сразу шесть изменений. Вернулись в команду Серж Орье, Бен Дэвис, Мусса Сиссоко, Харри Уинкс, Сон Хен Мин и Харри Кейн.

Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер ограничился двумя перестановками относительно победы 2:0 над "Манчестер Сити" в дерби 8 марта, доверившись Скотту Мактоминею и Маркусу Рэшфорду вместо Брандона Уильямса и Неманьи Матича.

Как и можно было предположить, матч начался в невысоком темпе. Команды словно вспоминали, как играть в футбол, и лишь присматривались друг к другу, хотя мяч лучше держался у гостей.

Первый опасный момент возник на 22-й минуте, когда Рэшфорд практически в центре штрафной подхватил отскочивший от головы Давинсона Санчеса мяч и пробил в касание. Голкипер хозяев Уго Льорис надежно сыграл ногами.

Спустя пять минут последовал ответ "Тоттенхэма". Рэшфорд неудачно поборолся с Орье возле центральной линии поля, мяч отскочил к Бергвейну, а тот совершил слаломный проход мимо трех соперников и пробил Давида Де Хеа — 1:0.

После забитого гола инициатива явно перешла к "шпорам", и те вскоре создали хорошую возможность удвоить счет. Сон дождался передачи партнера на дальнем краю штрафной площади после быстрой атаки и нанес удар головой — Де Хеа совершил блестящий сейв.

В конце первого тайма и начале второго по удару нанес Фернандеш. Бруну был едва ли не единственным, от кого исходила угроза в составе "Юнайтед".

Хозяева отдали инициативу сопернику, но при этом чувствовали себя комфортно и терпеливо выжидали шансы показать зубы.

На 64-й минуте Фернандеш с подступов к штрафной сделал передачу внутрь площадки на Антони Мартиаля, но удар того с убойной дистанции накрыл в подкате Эрик Дайер.

К тому моменту Сульшер уже выпустил на поле Поля Погба и Мейсона Гринвуда, благодаря которым атакующая игра "дьяволов" заметно активизировалась. На 66-й минуте Мартиаль вновь наносил удар внутри штрафной, но Льорис перевел мяч через перекладину.

На 80-й минуте Погба проскочил мимо Дайера у лицевой линии на правом краю штрафной, а затем был завален Эриком. Рефери Джонатан Мосс назначил пенальти, который четко реализовал Фернандеш — 1:1.

После ответного гола "шпоры" оживились, но было уже слишком поздно. Более того, на 90-й минуте Мосс был готов поставить еще один пенальти в ворота Льориса, однако система VAR не подтвердила фол Дайера на Фернандеше.

Уже на последних секундах свой шанс имел Гринвуд, но его резкий удар низом со средней дистанции разминулся с дальним углом ворот.

Матч завершился вничью, и эта ничья больше на руку "Юнайтед" — и с учетом характера матча, ведь "дьяволам" пришлось отыгрываться, и с учетом турнирного положения. Теперь "Тоттенхэму" будет еще сложнее попасть в Лигу Чемпионов.

"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2020 00:15

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Последние комментарии:




  1. drogba11cool 20.06.2020 01:10 # drogba11cool
    приятно моур подгорел в конце

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  2. mancunia-planet 20.06.2020 01:01 # mancunia-planet
    охуенный матч

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  3. ian 20.06.2020 01:00 # ian
    У МЮ лучшая игра после Ливерпуля. Возможно, через пару лет именно они прервут гегемонию ЛФК в АПЛ.

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  4. gerrard08 20.06.2020 00:58 # gerrard08
    Даже с рф было слышно, как алеша, весь пунцовый, кричал «мы так не договаривались!!» после того как португез нырнул.
    А так боже храни вар.

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  5. quavo 20.06.2020 00:58 # quavo
    Чисто клуб пидарасов этот му

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  6. chelsea88 20.06.2020 00:43 # chelsea88
    Калониры - пидopacы!

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  7. alexomck 20.06.2020 00:33 # alexomck
    МЮ не может - судья поможет.

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  8. lahmatyj 20.06.2020 00:32 # lahmatyj
    Недососали. Чот все матчи отыгранные в апл какое-то гавно. Даже на фоне ссаной блялиги.

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  9. sausage 20.06.2020 00:26 # sausage
    С этим матчем АПЛ вернулась точно, а то Сити-Арсенал какая-то поебота была. Шпоры с Мауром и со здоровым составом ещё себя покажут.

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  10. ganinilyha 20.06.2020 00:25 # ganinilyha
    Игра была равна - играли два говна

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  11. chelsea2009 20.06.2020 00:23 # chelsea2009
    Судьи позорные.

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  12. thegodfather 20.06.2020 00:20 # thegodfather
    19.06.2020 11:30 #
    sausage

    Та нахуй этих 7-х уже. Пилите анонс, Миша. Сегодня годный матч должен быть. МЮ на ходу, Маур тоже копытом бьёт.

    Источник: http://fapl.ru/posts/79131/?c=1

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  13. thegodfather 20.06.2020 00:19 # thegodfather
    результат заебис. Лучше бы победа шпор наверное, но итак неплохо.
    мю просто пиздец, какой раз уже в этом сезоне им такие леваки дают?
    и это я о первом пенальти...он типа спорный, но в апл такое давать это зашквар

    второй вообще молчу...хорошо хоть отменили...
    просто позорища

    саф суко умрет, но будет во снах к арбитрам захаживать. Позорники. Просто ВарЮнайтед

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  14. brown-ale 20.06.2020 00:18 # brown-ale
    Шпоры и Арсенал в полной жопе.

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  15. bezviz 20.06.2020 00:18 # bezviz
    щас Челси делает 5 очковый отрыв и на остатке сезона это хватит для 4-ки

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  16. thegodfather 20.06.2020 00:17 # thegodfather
    казалось бы вничью сыграли шпоры и мю, а обоссаны опять колбасники

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  17. mikkiynwa 20.06.2020 00:17 # mikkiynwa
    Цыган, с днём рождения!)

    Я твой рот ебал, но у тебя сегодня др, так что всех благ, здоровья и тп))

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  18. skychnie-oboi 20.06.2020 00:16 # skychnie-oboi
    Нормально - но Мю должен был побеждать.

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  19. reams 20.06.2020 00:15 # reams
    ожидаемый результат, в гонке !

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  20. anabanana94 20.06.2020 00:15 # anabanana94
    COME ON YOU SPURS!!!

    судья просто мразь ебаная!

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