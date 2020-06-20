"Тоттенхэм" и "Юнайтед" сыграли вничью

"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" возобновили сезон Премьер-Лиги с ничейного матча в Лондоне – 1:1.

Относительно матча Лиги Чемпионов в Лейпциге в стартовом составе "шпор" произошло сразу шесть изменений. Вернулись в команду Серж Орье, Бен Дэвис, Мусса Сиссоко, Харри Уинкс, Сон Хен Мин и Харри Кейн.



Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер ограничился двумя перестановками относительно победы 2:0 над "Манчестер Сити" в дерби 8 марта, доверившись Скотту Мактоминею и Маркусу Рэшфорду вместо Брандона Уильямса и Неманьи Матича.



Как и можно было предположить, матч начался в невысоком темпе. Команды словно вспоминали, как играть в футбол, и лишь присматривались друг к другу, хотя мяч лучше держался у гостей.



Первый опасный момент возник на 22-й минуте, когда Рэшфорд практически в центре штрафной подхватил отскочивший от головы Давинсона Санчеса мяч и пробил в касание. Голкипер хозяев Уго Льорис надежно сыграл ногами.



Спустя пять минут последовал ответ "Тоттенхэма". Рэшфорд неудачно поборолся с Орье возле центральной линии поля, мяч отскочил к Бергвейну, а тот совершил слаломный проход мимо трех соперников и пробил Давида Де Хеа — 1:0.



После забитого гола инициатива явно перешла к "шпорам", и те вскоре создали хорошую возможность удвоить счет. Сон дождался передачи партнера на дальнем краю штрафной площади после быстрой атаки и нанес удар головой — Де Хеа совершил блестящий сейв.



В конце первого тайма и начале второго по удару нанес Фернандеш. Бруну был едва ли не единственным, от кого исходила угроза в составе "Юнайтед".



Хозяева отдали инициативу сопернику, но при этом чувствовали себя комфортно и терпеливо выжидали шансы показать зубы.



На 64-й минуте Фернандеш с подступов к штрафной сделал передачу внутрь площадки на Антони Мартиаля, но удар того с убойной дистанции накрыл в подкате Эрик Дайер.



К тому моменту Сульшер уже выпустил на поле Поля Погба и Мейсона Гринвуда, благодаря которым атакующая игра "дьяволов" заметно активизировалась. На 66-й минуте Мартиаль вновь наносил удар внутри штрафной, но Льорис перевел мяч через перекладину.



На 80-й минуте Погба проскочил мимо Дайера у лицевой линии на правом краю штрафной, а затем был завален Эриком. Рефери Джонатан Мосс назначил пенальти, который четко реализовал Фернандеш — 1:1.



После ответного гола "шпоры" оживились, но было уже слишком поздно. Более того, на 90-й минуте Мосс был готов поставить еще один пенальти в ворота Льориса, однако система VAR не подтвердила фол Дайера на Фернандеше.



Уже на последних секундах свой шанс имел Гринвуд, но его резкий удар низом со средней дистанции разминулся с дальним углом ворот.



Матч завершился вничью, и эта ничья больше на руку "Юнайтед" — и с учетом характера матча, ведь "дьяволам" пришлось отыгрываться, и с учетом турнирного положения. Теперь "Тоттенхэму" будет еще сложнее попасть в Лигу Чемпионов.



"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче