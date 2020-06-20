"Тоттенхэм" и "Юнайтед" сыграли вничью
"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" возобновили сезон Премьер-Лиги с ничейного матча в Лондоне – 1:1.
Относительно матча Лиги Чемпионов в Лейпциге в стартовом составе "шпор" произошло сразу шесть изменений. Вернулись в команду Серж Орье, Бен Дэвис, Мусса Сиссоко, Харри Уинкс, Сон Хен Мин и Харри Кейн.
Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер ограничился двумя перестановками относительно победы 2:0 над "Манчестер Сити" в дерби 8 марта, доверившись Скотту Мактоминею и Маркусу Рэшфорду вместо Брандона Уильямса и Неманьи Матича.
Как и можно было предположить, матч начался в невысоком темпе. Команды словно вспоминали, как играть в футбол, и лишь присматривались друг к другу, хотя мяч лучше держался у гостей.
Первый опасный момент возник на 22-й минуте, когда Рэшфорд практически в центре штрафной подхватил отскочивший от головы Давинсона Санчеса мяч и пробил в касание. Голкипер хозяев Уго Льорис надежно сыграл ногами.
Спустя пять минут последовал ответ "Тоттенхэма". Рэшфорд неудачно поборолся с Орье возле центральной линии поля, мяч отскочил к Бергвейну, а тот совершил слаломный проход мимо трех соперников и пробил Давида Де Хеа — 1:0.
После забитого гола инициатива явно перешла к "шпорам", и те вскоре создали хорошую возможность удвоить счет. Сон дождался передачи партнера на дальнем краю штрафной площади после быстрой атаки и нанес удар головой — Де Хеа совершил блестящий сейв.
В конце первого тайма и начале второго по удару нанес Фернандеш. Бруну был едва ли не единственным, от кого исходила угроза в составе "Юнайтед".
Хозяева отдали инициативу сопернику, но при этом чувствовали себя комфортно и терпеливо выжидали шансы показать зубы.
На 64-й минуте Фернандеш с подступов к штрафной сделал передачу внутрь площадки на Антони Мартиаля, но удар того с убойной дистанции накрыл в подкате Эрик Дайер.
К тому моменту Сульшер уже выпустил на поле Поля Погба и Мейсона Гринвуда, благодаря которым атакующая игра "дьяволов" заметно активизировалась. На 66-й минуте Мартиаль вновь наносил удар внутри штрафной, но Льорис перевел мяч через перекладину.
На 80-й минуте Погба проскочил мимо Дайера у лицевой линии на правом краю штрафной, а затем был завален Эриком. Рефери Джонатан Мосс назначил пенальти, который четко реализовал Фернандеш — 1:1.
После ответного гола "шпоры" оживились, но было уже слишком поздно. Более того, на 90-й минуте Мосс был готов поставить еще один пенальти в ворота Льориса, однако система VAR не подтвердила фол Дайера на Фернандеше.
Уже на последних секундах свой шанс имел Гринвуд, но его резкий удар низом со средней дистанции разминулся с дальним углом ворот.
Матч завершился вничью, и эта ничья больше на руку "Юнайтед" — и с учетом характера матча, ведь "дьяволам" пришлось отыгрываться, и с учетом турнирного положения. Теперь "Тоттенхэму" будет еще сложнее попасть в Лигу Чемпионов.
"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
20.06.2020 00:15
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Последние комментарии:
приятно моур подгорел в конце
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охуенный матч
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У МЮ лучшая игра после Ливерпуля. Возможно, через пару лет именно они прервут гегемонию ЛФК в АПЛ.
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Даже с рф было слышно, как алеша, весь пунцовый, кричал «мы так не договаривались!!» после того как португез нырнул.
А так боже храни вар.
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Чисто клуб пидарасов этот му
(ответить)
Калониры - пидopacы!
(ответить)
МЮ не может - судья поможет.
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Недососали. Чот все матчи отыгранные в апл какое-то гавно. Даже на фоне ссаной блялиги.
(ответить)
С этим матчем АПЛ вернулась точно, а то Сити-Арсенал какая-то поебота была. Шпоры с Мауром и со здоровым составом ещё себя покажут.
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Игра была равна - играли два говна
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Судьи позорные.
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19.06.2020 11:30 #
sausage
Та нахуй этих 7-х уже. Пилите анонс, Миша. Сегодня годный матч должен быть. МЮ на ходу, Маур тоже копытом бьёт.
Источник: http://fapl.ru/posts/79131/?c=1
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результат заебис. Лучше бы победа шпор наверное, но итак неплохо.
мю просто пиздец, какой раз уже в этом сезоне им такие леваки дают?
и это я о первом пенальти...он типа спорный, но в апл такое давать это зашквар
второй вообще молчу...хорошо хоть отменили...
просто позорища
саф суко умрет, но будет во снах к арбитрам захаживать. Позорники. Просто ВарЮнайтед
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Шпоры и Арсенал в полной жопе.
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щас Челси делает 5 очковый отрыв и на остатке сезона это хватит для 4-ки
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казалось бы вничью сыграли шпоры и мю, а обоссаны опять колбасники
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Цыган, с днём рождения!)
Я твой рот ебал, но у тебя сегодня др, так что всех благ, здоровья и тп))
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Нормально - но Мю должен был побеждать.
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ожидаемый результат, в гонке !
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COME ON YOU SPURS!!!
судья просто мразь ебаная!
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