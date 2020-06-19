Клопп переживал, что сезон могут обнулить
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что переживал насчет возможного обнуления этого сезона Премьер-Лиги.
У болельщиков "Ливерпуля" задрожали коленки, когда в разгар пандемии коронавируса в Эредивизии не просто приняли решение не доигрывать сезон, а признать его недействительным.
К счастью для "красных", Премьер-Лига пошла по другому пути и решила сыграть оставшиеся матчи. Клопп рад, что его команда может оформить чемпионство на футбольном поле.
"Если честно, да, я переживал. Когда карантин только начался, у меня и мыслей таких не было. Но я стал переживать в момент, когда люди принялись рассуждать об обнулении сезона и признании его недействительным. Я чувствовал это на физическом уровне. Это было очень, очень, очень тяжело".
"Мы не ожидали, что титул нам подарят, и мы не хотели высчитывать среднее количество очков за матч. Поэтому мы очень рады, что сможем доиграть сезон".
"Однако то были тяжелые моменты. Время от времени люди заводили разговоры, что в силу различных причин сезон может быть аннулирован, и когда эта тема была закрыта, я испытал облечение".
"Если бы было решено считать среднее количество очков за матч, мы бы, наверное, стали чемпионами, но этого не случилось, и мы должны играть".
"Это замечательно. Так оно и должно быть в спорте, поэтому теперь мы пойдем к цели", — цитирует Клоппа Sky Sports.
19.06.2020 17:00
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Последние комментарии:
Клопп залез кому надо под стол, и сезон не обнулили) ну что за топарь))
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Какой же он крутой. Клопп супер топ, как тренер и как человек. Войдет в историю, как один из выдающихся тренеров за всю историю футбола. Факт.
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Чует вину за картонный чемп
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Кушать подано, обнуляторы! Приятного аппетита!
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