Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" контактирует с Виллианом. Роман Абрамовичем позвонил Каю Хаверцу. "Ньюкасл" готовит колоссальное предложение по Чиро Иммобиле. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Отношения Гарета Бэйла с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом достигли точки невозврата, однако валлийский вингер счастлив в Мадриде и не собирается никуда уходить. (Marca)



"Манчестер Юнайтед" обратился к агенту Киа Джурабчану насчет вингера "Челси" Виллиана. (France Football)



Дортмундской "Боруссии" не удается согласовать компенсацию за Джуда Беллингема, а это значит, у "Юнайтед" снова появляются шансы заполучить 16-летнего полузащитника. (Bild)



"Астон Вилла" потребует от "Юнайтед" минимум 80 миллионов фунтов за плеймейкера Джека Грилиша, даже в случае вылета из Премьер-Лиги. (Daily Mail)



"Юнайтед" стал фаворитом в борьбе за полузащитника "Аякса" Донни Ван де Бека. (Daily Mail)



"Лестер" составить конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за нападающего "Лиона" Муссу Дембеле. (France Football)



"Байер" не будет блокировать уход полузащитника Кая Хаверца, заполучить которого мечтает "Челси". (Kolner Stadt-Anzeiger)



Владелец "Челси" Роман Абрамович лично связался с Хаверцем и готов заплатить "Байеру" 90 млн. фунтов в качестве компенсации. (Sport Buzzer)



"Ньюкасл" готов заплатить 121 млн. фунтов за 30-летнего нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле, самому игроку предложив контракт до 2025 года с зарплатой в 275 тыс. фунтов в неделю. (Gazzetta dello Sport)



"Ливерпуль" не заинтересован в возвращении Филиппе Коутиньо, и сейчас бразильский полузащитник ждет, пока "Ньюкасл" обретет новых владельцев. (Liverpool Echo)



"Тоттенхэм" обратился к агенту вингера "Баварии" Ивана Перишича. (FcIN)



Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти пытается приобрести полузащитника "Наполи" Аллана за 35 млн. фунтов. (Daily Express)



Также "Эвертон" предложил контракт защитнику Тиаго Силве, покидающему ПСЖ свободным агентом. (Daily Express)



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Спустя семь дней тест неназванного игрока "Норвича", у которого был обнаружен коронавирус, дал отрицательный результат. (BBC)



Защитник "Челси" Андреас Кристенсен сломал палец руки на тренировке, но это не помешает ему сыграть с "Астон Виллой" в воскресенье. (Football.London)



Защитник "Тоттенхэма" Яфет Танганга пропустит матч против "Юнайтед" с травмой спины. (Evening Standard)



В Футбольной Лиге может быть введен потолок на зарплаты. (Daily Mail)



Суперкомпьютер предсказывает, что "Челси" завершит этот сезон Премьер-Лиги на четвертом месте, а "Юнайтед" — на пятом. (Manchester Evening News)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд все же добился того, что британские школьники из малообеспеченных семей будут получать бесплатные обеды и во время летних каникул. (Sky Sports)