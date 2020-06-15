У Артеты есть "очень четкий план" насчет Обамеянга

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что у его клуба есть очень четкий план в отношении нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Накануне Обамеянг, от действующего контракта которого остается 12 месяцев, сообщил Telefoot, что с его будущим пока ничего не решено, и "Арсенал" пока не возвращался с улучшенным предложением о продлении сотрудничества.



По информации Evening Standard, Артета все еще надеется уговорить Пьер-Эмерика остаться на "Эмирейтс" и заключить новый контракт, несмотря на амбиции 30-летнего габонца выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



"У нас есть очень четкий план насчет того, как мы хотим поступить. Игрок знает позицию клуба, и мы движемся в правильном направлении".



"Факт в том, что финансово клуб находится в очень сложном положении из-за неучастия в Лиге Чемпионов последние три года".



"Наша структура заточена под Лигу Чемпионов, и когда ее нет у нас, это создает массу проблем и угрожает стабильности. Это ситуация, в которой мы оказались".



"У нас остается 10 матчей, мы должны втопить педаль газа и забраться как можно выше", — цитирует Артету Daily Mirror.